Air France feiert 90-jähriges Jubiläum in Wien

Entstanden aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, der Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und Aéropostale, wurde Air France am 7. Oktober 1933 offiziell eröffnet. Heute bietet Air France seinen Kunden fast 1.000 tägliche Flüge zu 200 Zielen mit einer Flotte von mehr als 240 Flugzeugen.

90 Jahre Eleganz

Im Jahr 2023 feiert Air France 90 Jahre Eleganz. 90 Jahre Technologie, Innovation und Komfort an Bord seiner Flugzeuge. 90 Jahre Reisen, gutes Essen, Design, Haute Couture, Kunst und Architektur. Gestern Abend wurde all das im Rahmen einer besonderen Feier auch in Wien - stilecht in der Französischen Botschaft - gefeiert und gewürdigt:

"90 Jahre Eleganz und auf viele weitere Jahre“, sagte Guido Hackl, Air France Country Sales Manager für Austria, Czech Republic and Slovakia. „Ich freue mich außerordentlich. Wir sind stolz und glücklich, gemeinsam mit unseren geschätzten Kunden und Partnern dieses Jubiläum in den wunderschönen, eleganten Räumlichkeiten der Französischen Botschaft zu feiern und zu sehen, wie Vergangenheit und Zukunft nahtlos miteinander verschmelzen und dabei die Eleganz modernster Technologie nutzen, so wie wir es immer getan haben und tun werden bei Air France."

Neun Jahrzehnte Air France-Geschichte

Im Rahmen der Feierlichkeiten präsentierte Air France seinen Gästen eine einzigartige Modeschau - eine moderne aber auch nachhaltige Hommage an die ikonischen Uniformen, die Stewardessen in den letzten 90 Jahren getragen haben. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Modeschauen, bei denen Kleidung physisch an verschiedene Orte transportiert wird, hat Air France einen innovativen Ansatz gewählt - eine 3DModenschau, die die Eleganz der Vergangenheit in die Gegenwart bringt, ohne dass die Kleidung vor Ort erforderlich ist.

Die 3D-Modenschau hat den Zuschauern eine faszinierende Reise durch neun Jahrzehnte Air France-Geschichte geboten. Sie unterstreicht die Entwicklung der Stewardess-Uniformen und spiegelt nicht nur die sich ändernden Modetrends wider, sondern auch das Engagement der Fluggesellschaft, Stil mit Funktionalität zu verbinden.

Exklusive Air France-Ausstellung in Paris

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Jubiläum begeisterte Air France nicht nur das Publikum mit ihrer virtuellen Modenschau, sondern legte auch einen eindrucksvollen Auftritt in den Galeries Lafayette in Paris hin.

Das renommierte Kaufhaus veranstaltete eine exklusive Air France-Ausstellung zum Gedenken an 90 Jahre Eleganz. Diese Sonderausstellung entführte die BesucherInnen in die Welt der Luftfahrt und des Stils und demonstrierte das Engagement der Fluggesellschaft für Luxus, Mode und Reisekunst.

Wer schon vorab einen Blick auf die kreativen Kreationen werfen möchte, HIER der Link zum Jubiläums-Video von Air France .

Weitere Informationen unter: www.airfrance.com/90years (red)