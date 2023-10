The Red Sea stellt digitale Kampagne & Buchungsplattform vor

The Red Sea ist ein Reiseziel für Sonne-, Meer- und Strandliebhaber, das nach Fertigstellung vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird und für einen umfassenden Umweltschutz steht. Mit der Eröffnung des Six Senses Southern Dunes, The Red Sea sowie des The St. Regis Red Sea Resort werden im Oktober die ersten Gäste am Roten Meer erwartet. Bereits seit Mitte September besteht eine Flugverbindung mit Saudia zwischen dem King Khalid International Airport in Riad und dem neuen Red Sea International Airport.

Buchungsplattform für Reiseverkäufer

Die erste große Neuigkeit des einzigartigen Reiseziels betrifft die Buchungsplattform für Reiseverkäufer, die ab sofort freigeschaltet ist. Damit haben ReiseverkäuferInnen und PartnerInnen nach erfolgreicher Registrierung die Möglichkeit, über das Portal Buchungen vorzunehmen und auf eine Vielzahl von Tools zuzugreifen.

Detaillierte Informationen zu den Angeboten vor Ort, Broschüren über das Reiseziel sowie ansprechende Fotos und Videos, die die einzigartige und natürliche Schönheit der Destination einfangen stehen, zur Verfügung. Weitere Informationen zur neuen Buchungsplattform und die Möglichkeit, sich als Partner zu registrieren, gibt es HIER

Digitale Kampagne "See Beyond"

Darüber hinaus freut sich das neue Reiseziel bekannt geben zu können, dass die digitale Kampagne "See Beyond", die sich an potenzielle Reisende richtet, schon bald in den wichtigsten Kernmärkten der Destination, sowohl regional als auch international, live gehen wird. Interessierte können mit den kreativen Inhalten so unter anderem über Social-Media-Kanäle wie TikTok und Instagram interagieren.

Weitere Informationen zu The Red Sea auf der neuen Website unter: www.visitredsea.com/en/home sowie auf den Sozialen Medien unter @visitredsea. (red)