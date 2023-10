TTC & ÖRV: Spezialangebot zur Schulung von Lehrlingen

Die unten aufgelisteten und für Lehrlinge mit 33% Rabatt (ab der Buchung von 3 Trainings p.P.) geförderten und ab sofort buchbaren TTC Seminare sind besonders dazu geeignet, Lehrlinge (aber auch QuereinsteigerInnen - in diesem Fall ohne Rabatt) schnell und zuverlässig zu produktiven MitarbeiterInnen zu schulen.

"Besonders möchte ich auf die neue Online-Web-Training-Serie "Das Reisebüro als Garant einer gelungenen Städtereise / Badereise / Selbstfahrer-Reise mit dem Campingbus / Selbstfahrer-Reise mit dem Mietwagen / Selbstfahrer-Reise mit dem Hausboot" aufmerksam machen. Eine speziell für die rasche Produktivität von Lehrlingen und QuereinsteigerInnen entwickelte Serie (einzeln belegbar) die in fünf individuellen jeweils zwei Mal zweistündige Online-Power-Tainings sofort anwendbares Wissen liefern", so Andreas Sturmlechner.

"Natürlich lassen sich diese Seminare auch intern bzw. im Rahmen der firmeninternen Weiterbildungseinheiten organisieren. Rückfragen jederzeit gerne an mich", so Sturmlechner weiter.

Details zur Lehrlings-Förderaktion

Um von der Förderung zu profitieren einfach mindestens drei Seminare für den Lehrling aus den untenstehenden Angeboten (1-11) gleichzeitig buchen. Im Warenkorb den Gutscheincode WK_2023 eintragen und schon wird der 33% Mehrbucherrabatt abgezogen. Das Angebot gilt für die Dauer des aktuellen TTC Angebots Herbst 2023 bis Frühjahr 2024.

Kursangebote 2023/24

Fünfteilige Schulungsreihe:

"Das Reisebüro als Garant einer gelungenen Städtereise / Badereise / Selbstfahrer-Reise mit dem Campingbus / Selbstfahrer-Reise mit dem Mietwagen / Selbstfahrer-Reise mit dem Hausboot".

Weitere Informationen und Anmeldung:

1. Professionell beraten und wirksam verkaufen - Städtereise

2. Professionell beraten und wirksam verkaufen - Badereise

3. Professionell beraten und wirksam verkaufen − Campingbus

4. Professionell beraten und wirksam verkaufen − Mietwagen

5. Professionell beraten und wirksam verkaufen − Hausboot



Weitere Schulungen:

6. Verkaufsgespräch und Argumentationstechniken für NewcomerInnen und QuereinsteigerIinnen:

Dieses Seminar richtet sich spezifisch an neue MitarbeiterInnen mit oder auch ohne Verkaufserfahrung. Hier lernen sie praxisnahe Tipps und Tricks, die ihnen speziell am Anfang in der Branche helfen werden erfolgreich zu sein.

7. Verkaufstraining. Die Grundlagen:

Dieses Seminar richtet sich an MitarbeiterInnen, die bereits ein wenig Erfahrung im Verkauf haben. Die TeilnehmerInnen sollen ein Gefühl für die Kaufabsicht und die Rentabilität von KundInnen entwickeln.

8. Alles Flug − Basiswissen für Ticketing und Reservierung:

Warum ist dieser Tarif nicht mehr verfügbar? Warum ist CheckF… billiger? Was heißt MaxMileage, NDC, Stopover, Premium Eco, Double Open Jaw, Deadline Control, SSR, Circle Trip, …? Top-Vorbereitung auf CRS-Trainings.

9. Digitale Beratungsgespräche führen − Basic Training:

Die TeilnehmerInnen lernen in diesem Online-Training qualitativ hochwertige, digitale Beratungsgespräche zu führen. Dabei steht das Ziel im Mittelpunkt, eine gleichwertige Gesprächs-Qualität zu erreichen wie in einem persönlichen Gespräch.

10. Lust statt Frust für MitarbeiterInnen − Motivation und Freude im Berufsleben:

Die TeilnehmerInnen lernen die verschiedenen Facetten von Motivation kennen und können auch ganz bewusst ihre eigene Motivationskurve beeinflussen.

11. Umgang mit "Stress- und Trouble-Makers":

Wer den Grund schwieriger Situationen erkennt, verbessert seine Stammkundenquote entscheidend.

