NCL erweitert Kabinenangebot für Alleinreisende

Bereits seit dem 2. Oktober 2023 führt das Unternehmen schrittweise drei neue Kabinenkategorien für Alleinreisende auf seiner Flotte ein, darunter „Solo Inside“, „Solo Oceanview“ und „Solo Balcony“ für Fahrten ab dem 2. Jänner 2024.

Die Preise und Verfügbarkeit hänge dabei vom Reiseziel und der Nachfrage ab. Alleinreisende können allerdings in jedem Fall davon ausgehen, dass sie weniger bezahlen als für eine herkömmliche Innen-, Außen- oder Balkonkabine zur Alleinnutzung.

„Seit wir 2010 mit der Norwegian Epic unsere Solo-Kabinen eingeführt haben, sind sie bei Alleinreisenden sehr beliebt. Wir hören kontinuierlich zu, was unsere Gäste zu sagen haben, um ihnen das Erlebnis zu bieten, das sie sich wünschen. Nachdem wir die wachsende Nachfrage von Solo-Travelern erkannt haben, haben wir nun die Einzelkabinen in unserer gesamten Flotte erweitert", so David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line, dazu.

Solo-Trips im Trend

Die Ankündigung ist demnach eine Reaktion auf die steigende Nachfrage und Zunahme der Beliebtheit von Alleinreisen. So entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, die Welt „solo“ zu entdecken, anstatt in einer Gruppe mit Freunden, Familie oder Partner zu reisen. Laut einer Studie von Travelport machen Solo-Reisen fast 18% der weltweiten Buchungen aus. Die Online-Suchen nach dem Begriff „Alleinreisen“ sollen nach aktuellen Statistiken des Gepäckaufbewahrers Radical Storage zwischen Dezember 2020 und April 2022 um 267% angestiegen sein.

Darüber hinaus verzeichnete Norwegian von 2019 bis 2022 einen Anstieg der Gäste, die als Einzelpersonen Nicht-Studio-Kabinen buchten.

Umfrage im DACH-Raum

Eine Umfrage von NCL*, die im Dezember 2022 und Jänner 2023 von OnePoll im DACH-Raum durchgeführt wurde, bestätigte diesen Trend deutlich. So planten mehr als die Hälfte (54%) der Deutschen, 2023 allein zu verreisen. In Österreich und der Schweiz ging dieser Trend noch deutlich weiter, denn 62% der befragten ÖsterreicherInnen und sogar 80% der SchweizerInnen wollen in diesem Jahr auf einen Solo-Trip gehen.

Was bei der Umfrage ebenfalls deutlich wurde: diese Art des Reisens ist längst nicht nur für Singles eine Option: So interessierten sich auch beinahe drei Viertel (74%) aller Deutschen in einer Beziehung sowie 70% aller Verheirateten für eine Solo-Reise (Österreich: 74% bzw. 68 %; Schweiz: 78% bzw. 79%).

NCLs Angebote für Alleinreisende

Gäste, die in den neuen Solo-Kabinenkategorien übernachten, können auf ausgewählten Schiffen exklusiv die Studio Lounge nutzen, die nur mit Schlüsselkarte zugänglich ist. Dort gibt es einen eigenen Raum zum Entspannen, eine Bar mit Bier und Wein sowie eine Vielzahl von Snacks, die täglich serviert werden. Zusätzlich können Alleinreisende an Aktivitäten teilnehmen, die eigens für Solo-Traveler organisiert werden, um Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.

Mit der Erweiterung der Kapazität der Solo-Kabinenkategorien von neun Schiffen auf die gesamte Flotte von 19 Schiffen haben Alleinreisende zudem mehr Möglichkeiten, Ziele in Asien, Afrika, Australien und Neuseeland zu besuchen, die bisher nicht von Schiffen mit Solo-Kabinen angesteuert wurden.

*Die Erhebung wurde im Auftrag von Norwegian Cruise Line in Zusammenarbeit mit OnePoll im Zeitraum vom 22. Dezember 2022 bis 5. Jänner 2023 durchgeführt. Hierfür wurden 500 Personen im Alter von 25 bis 55 Jahren in Österreich, 500 Personen in der Schweiz sowie 500 Personen in Deutschland befragt. (red)