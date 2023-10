LH-Gruppe setzt Flüge nach Israel bis Samstag aus

Der Lufthansa-Konzern hat wegen der Gewalt in Nahost seine Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag, 14. Oktober 2023, eingestellt. Der Konzern, zu dem neben der Lufthansa die Passagier-Airlines Austrian Airlines, Swiss, Discover Airlines, Eurowings und Brussels Airlines gehören, verwies am Montag auf die "sich weiterhin unklar entwickelnde Situation in Israel". Das Unternehmen bat "alle betroffenen Passagiere, sich mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen".

Die israelische Airline El Al baut hingegen ihr Flugangebot noch aus.

Swiss schickt Evakuierungsflug

Die Fluggesellschaft Swiss werde am Dienstag aber einen Sonderflug zur Rückholung Schweizer Staatsangehöriger von Tel Aviv nach Zürich organisieren, erklärte das Schweizer Außenministerium. Der Flug am späten Nachmittag sei "in erster Linie" für Schweizer Staatsangehörige vor Ort gedacht. Die Zahl der in Israel und den palästinensischen Gebieten gemeldeten Schweizer gab das Ministerium mit 28.000 an, bislang hätten sich 430 Menschen mit Verbindungen in die Schweiz bei den Behörden gemeldet. (APA / dpa / red)