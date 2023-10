MSC Euribia startet erste Wintersaison ab Hamburg

Am frühen Sonntagmorgen erreichte die MSC Euribia den Hamburger Hafen und legte am Kreuzfahrtterminal Steinwerder an. Die MSC Euribia, die eine auffällige Rumpfbemalung des Dresdner Künstlers Alexander Flämig unter dem Motto „Save the Sea“ ziert, ist das erste Mal in der Hansestadt und startet hier in ihre Wintersaison.

Erstanlauf in Hamburg

Dem Erstanlauf wohnten hochrangige Gäste aus Politik, Hafenwirtschaft, Medien und Vertrieb bei. Im Anschluss an die Eröffnungsrede von Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, sowie von Simone Maraschi, Geschäftsführer der Cruise Gate Hamburg, und Linden Coppell, Vice President Sustainability & ESG bei MSC Cruises, fand gemeinsam mit dem Kapitän des Schiffes, Chris Pugh, nach alter Tradition der Austausch der Plaketten statt.

Christian Hein, Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland, sagte: „Der heutige Erstanlauf der MSC Euribia, unserem zweiten LNG-Schiff, markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der Hansestadt Hamburg und bei unserem Umweltengagement hin zu einer klimaneutralen Kreuzfahrt bis 2050. Die Verwendung von LNG als Treibstoff ist eines der Elemente auf unserer Reise dieses Ziel zu erreichen. Ich freue mich, dass Hamburg den Ausbau der Infrastruktur vorantreibt und fördert. Somit wird es uns als Schifffahrtsunternehmen ermöglicht, unsere moderne Flotte optimal zu nutzen und im Sinne unserer Gäste und unserer Umwelt einzusetzen.“

Landstrom als Faktor bei der Emissionsreduktion

MSC Cruises und die Hamburg Port Authority (HPA) haben bereits im Rahmen der Schiffstaufe der MSC Euribia in Kopenhagen im Juni 2023 eine Absichtserklärung zur Nutzung von Landstrom im Cruise Center Steinwerder unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde von führenden Mitgliedern der Reederei und der Hamburger Wirtschaftsbehörde geschlossen.

Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung bestätigte MSC Cruises, dass die Schiffe, die das Terminal Steinwerder zukünftig anlaufen werden, für die Landstromversorgung ausgerüstet sind sowie den ausdrücklichen Wunsch der Reederei, diese Schiffe auch mit Landstrom zu betreiben, sobald die Infrastruktur dafür zur Verfügung steht, was in den nächsten Wochen der Fall sein soll.

Seit 2017 sind alle Neubauten von MSC Cruises standardmäßig mit einem Landstromanschluss ausgestattet. Zusammen mit den Nachrüstungen auf anderen Schiffen seien inzwischen 67% der Gesamtkapazität von MSC Cruises mit dieser Technologie ausgestattet. Weitere Schiffe sollen nachgerüstet werden, sobald die Häfen auf ihren Reiserouten Landstrom zur Verfügung stellen.

Winterrouten zu den Metropolen Nordeuropas

Ab dem 8. Oktober 2023 unternimmt die MSC Euribia Kreuzfahrten auf verschiedenen Routen zu den europäischen Metropolen London (via Southampton), Paris (via Le Havre), Amsterdam, Rotterdam oder Brügge über Zeebrügge. Im Jänner unternimmt das Schiff darüber hinaus eine eindrucksvolle 21-Nächte Reise von Hamburg zu den Kanarischen Inseln Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria, mit Stopps unter anderem in Spanien (La Coruna, Cadiz), Portugal (Funchal/Madeira, Lissabon) und Marokko (Casablanca).

Im Sommer 2024 wird das Schiff dann erneut ab/bis Kiel auf 7-Nächte-Kreuzfahrten zu den norwegischen Fjorden eingesetzt.

Weitere Informationen zum Schiff und dem Winterprogramm 2023/24 unter: www.msccruises.at (red)