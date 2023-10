Abu Dhabis Eventkalender ist prall gefüllt

Der Winterkalender Abu Dhabis ist vollgepackt mit einem vielfältigen Angebot an Aktivitäten und Erlebnissen für Einheimische und BesucherInnen. Das Angebot kombiniert sonniges Wetter mit Highlights wie den Konzerten des Grand Prix von Abu Dhabi mit Ava Max, Tiësto und den Foo Fighters, spannenden NBA- und UFC-Events, Kulturfestivals, interaktiven Familienshows und weiteren erlebnisreichen Veranstaltungen.

Kulinarik und Kultur

Für FeinschmeckerInnen stehen außerdem das erste Michelin Food Festival der Region sowie die Rückkehr von Taste of Abu Dhabi, MENA's 50 Best Restaurants und die Abu Dhabi Culinary Season auf dem Programm. Das Kulturprogramm, die Museumsausstellungen und die Bildungsangebote des Kalenders beleuchten die reiche Geschichte und das Erbe der VAE mit einem vielfältigen Angebot an visuellen und darstellenden Künsten.

Vielfältige Musik-Acts und Festivals

MusikliebhaberInnen können sich auf eine bunte Mischung von Acts und KünstlerInnen freuen: von hochkarätigen, zeitgenössischen KünstlerInnen der Umsiyat Music Series über Auftritte des Royal Philharmonic Orchestra mit Brian Tyler, Vasily Petrenko und Timothy Chooi bis hin zu Nancy Ajram und dem Spacetoon Orchestra beim Mother of the Nation Festival und Liwa Village.

In der neuen Saison werden auch die jährlichen Buchfestivals in Al Ain und Al Dhafra zurückkehren, die als zentrale Feierlichkeiten der emiratischen Literatur und Kultur dienen und einzigartige Gelegenheiten bieten, mit bedeutenden Schriftsteller:innen, Verleger:innen und Kulturschaffenden aus den VAE in Kontakt zu treten.

Viel los auf Saadiyat und Yas Island

Zu den originellen Veranstaltungen von Experience Abu Dhabi gehören auch die ersten Saadiyat Nights, die von Dezember bis Februar 2024 wöchentliche Live-Unterhaltung am Strand bieten. Eine weitere Premiere für das Emirat und die Region ist die World Supercross Championship Abu Dhabi GP, die bei der vorletzten Runde der WSX-Meisterschaft für Spannung und Nervenkitzel sorgen wird.

Um die Wintersonne zu genießen, werden auf Yas Island aufregende saisonale Festivitäten veranstaltet, darunter das Winterfest in der Ferrari World Abu Dhabi und das Winter Spectacular in der Warner Bros. World Abu Dhabi. Die Nahost-Premiere des Broadway-Theaters Hamilton, die im Januar 2024 in der Etihad Arena stattfindet, hat aufgrund der hohen Nachfrage eine zusätzliche Vorstellungswoche angekündigt.

Das komplette Veranstaltungsprogramm des Abu Dhabi Kalenders ist ab sofort auf der Website von Experience Abu Dhabi verfügbar. (red)