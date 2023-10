AirPlus Intelligence: Neue Plattform für Ausgabenanalyse

Das Basismodul, der AirPlus Intelligence Hub, stehe ab sofort allen Kunden von AirPlus Corporate Cards und AirPlus Virtual Cards weltweit als zusätzlicher kostenloser Service zur Verfügung. Der Hub sei der erste Meilenstein und die Startseite der Analyseplattform AirPlus Intelligence und werde in Zukunft durch weitere Analysemodule ergänzt, so AirPlus in einer Presseaussendung.

Nächste Generation von Analyse Tools

Michael Heilmann, Executive Director Marketing bei AirPlus, kommentiert: „In Zeiten von virtueller Kommunikation und Kostendruck müssen Unternehmen Geschäftsreisen zunehmend rechtfertigen und deren Return on Investment nachweisen. Hochqualitative Daten sind dafür eine wichtige Grundlage. Bei AirPlus ist es schon immer unsere Mission gewesen, relevante Daten zu liefern, die Unternehmen in die Lage versetzen, intelligente Entscheidungen zu treffen, wie unsere branchenführenden Bewertungen* belegen. Mit AirPlus Intelligence präsentieren wir nun die nächste Generation von Analyse-Tools, mit denen Kunden ihre täglichen Ausgaben einfach analysieren und verwalten können. Ich freue mich schon auf die kommenden Module, die die neueste Technologie noch stärker nutzen werden, um unsere Kunden mit noch aussagekräftigeren Erkenntnissen zu unterstützen."

So funktioniert der AirPlus Intelligence Hub

Der Hub liefert Informationen zu den wichtigsten Ausgabenkennzahlen mit einem einfachen Dashboard-Design. KundInnen erhalten einen vollständigen Überblick über ihre Ausgaben der vergangenen zwei Jahre, die sie dann sowohl nach individuell einstellbaren Zeiträumen als auch nach einer Liste von Kategorien filtern können. Dazu gehören neben Produkt, Servicetyp und Lieferant auch weitere Rechnungsinformationen wie zum Beispiel Kostenstelle, Projektnummer, zuständige Abteilung und weitere. Auf diese Weise können die BenutzerInnen ihre Ausgaben kontrollieren und anpassen, die im Laufe der Zeit erzielten Fortschritte überprüfen, ihre Top-Lieferanten identifizieren und die Leistung bestimmter Projekte oder Kostenstellen überwachen. Ein weiteres Merkmal ist die Schnellfilterfunktion: Durch Eingabe eines Schlüsselworts wird das gesamte Dashboard innerhalb von Sekunden gefiltert. Die Kunden haben auch die Möglichkeit, ihre aggregierten Daten herunterzuladen. Der Hub unterstützt sechs Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch.

Umfangreiche Tests

Die Entwicklung des AirPlus Intelligence Hub wurde von einem umfangreichen Kundenpilotprogramm begleitet. 38 Pilotkunden testeten den Hub aktiv und gaben ihr Feedback in interaktiven Gruppensitzungen sowie in einer umfassenden Online-Feedback-Umfrage. Dieses Pilotprogramm lieferte AirPlus nicht nur wertvolle Einblicke in die Reporting-Anforderungen der Kunden, sondern zeigte auch die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten auf.

Die nächsten Schritte

Ab 2024 sollen dem Hub weitere Analysemodule hinzugefügt werden, um je nach Kundenbedürfnis noch tiefere Einblicke in die Ausgabendaten zu ermöglichen. Das erste dieser Module, „Data+", werde benutzerdefinierte Datendownloads und die automatisierte Erstellung von Reports nach einem individuellen Zeitplan ermöglichen. Das nächste Modul „Advanced Analytics" biete eine globale Ansicht und Berichte in konfigurierbaren Dashboards. Darüber hinaus würden die KundInnen mehrere Verträge in verschiedenen Währungen mit automatischer Konsolidierung analysieren können. Anschließend sollen noch weitere Module hinzukommen, etwa um tiefere Informationen über Geschäftsreisen und die verursachten Emissionen zu liefern. Ebenfalls 2024 werde AirPlus Intelligence auch für Nutzer des AirPlus Company Account verfügbar sein, kündigt der Payment-Experte an. (red)