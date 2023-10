Oceania Cruises erweitert Angebot in Alaska

Faszinierende Routen und Orte, lokale Begegnungen und kulinarische Exzellenz stehen im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses in Amerikas größtem Bundesstaat sowie an Bord des Boutiqueschiffes. Mit dem Alaska Explorer Jugendprogramm hält Oceania Cruises gezielte Abenteuer für Reisende mit Kindern bereit. Mit den – nach eigenen Angaben - größten Standardkabinen auf See kreuzt die renovierte Riviera von Mai bis September 2025 mit maximal 1.250 Passagieren durch das Naturparadies Alaska. Dabei steuert das Schiff auf sieben- bis zwölf-tägigen Routen ab/bis Seattle, Vancouver oder Whittier Häfen wie Ketchikan, Sitka, Kodiak und den Hubbard-Gletscher an.

Knapp 300 verschiedene Ausflüge

Hier haben Reisende fast 300 Ausflugsmöglichkeiten, um in die Natur und Kultur Alaskas einzutauchen. Mit dem Wertversprechen „simply MORE“ von Oceania Cruises sind Landausflüge bis zu 1.600 USD bereits im Reisepreis inkludiert. Die großzügige Gutschrift gewährt die Reederei zusätzlich zu einer Reihe weiterer Inklusivleistungen wie Champagner, Wein und Bier zu den Mahlzeiten, Gourmet-Spezialitäten und unbegrenztes WLAN.

Besser als neu

Nach einer umfänglichen Verjüngungskur erstrahlt die Riviera in neuem Glanz. Alle Kabinen und Suiten sind neugestaltet mit vergrößerten, einladenden Badezimmern und maßgefertigten Möbeln. Die öffentlichen Bereiche, Lounges und Bars sowie die Spezialitätenrestaurants wurden ebenfalls umgestaltet für noch einprägsamere kulinarische und gesellige Erlebnisse. Außerdem gibt es ein neues Speisenangebot im Freien mit Pizzeria und Trattoria, die abends handgefertigte Pizzen, gegrillte Spezialitäten, verlockende Salate und Desserts bietet. (red)