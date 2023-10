Aufgrund der globalen Pandemie pausierte der Berlitz Cruise Guide seit 2019. Nun meldet sich der renommierte Reiseführer für Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrterlebnisse unter neuem Namen zurück. Die ab sofort veröffentlichte 39. Ausgabe des unabhängigen Kreuzfahrtführers ist das Resultat einer akribischen Bewertung von Hunderten von Schiffen und Reedereien weltweit und bescheinigt Hapag-Lloyd Cruises die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

EUROPA 2 ist " bestes Schiff der Welt"

In der Kategorie der kleinen Schiffe mit 251 bis 750 Passagieren avanciert die EUROPA 2 mit der höchsten Punktzahl aller Bewertungen zum „besten Schiff der Welt“, marginal dahinter platziert sich das Schwesterschiff MS EUROPA. Die HANSEATIC spirit eroberte die Spitze bei den Boutique-Schiffen mit 50 bis 250 Gästen, dicht gefolgt von den bau- und punktgleichen Expeditionsneubauten HANSEATIC inspiration und HANSEATIC nature.

„Die Anerkennung der täglichen Leistung der Crews an Bord und an Land, ihrer Hingabe für außergewöhnliche Qualität und Exzellenz, freut mich sehr und macht mich stolz. Gleichzeitig ist sie Ansporn für die Zukunft“, würdigt Julian Pfitzner, CEO Hapag-Lloyd Cruises, das Engagement und den großen Einsatz für die Hapag-Lloyd Cruises Flotte.

Erste Fünf Sterne-Flotte

„Es war meine Frau, die darauf hinwies, dass es das erste Mal in der Geschichte meines Kreuzfahrtführers ist, dass eine Marke die höchsten Bewertungen für alle Schiffe in seiner Flotte erhalten hat - und die einzige Kreuzfahrtlinie, die in dem neuen Führer eine Fünf-Sterne-Bewertung erreicht hat! Ich übermittle meine herzlichsten persönlichen Glückwünsche“, so der Insight Guides Cruising & Cruise Ships Autor und weltweite Experte für Kreuzfahrten sowie Kreuzfahrtschiffe Douglas Ward.

Er absolvierte mehr als 1.130 Kreuzfahrten, 160 Transatlantiküberquerungen sowie unzählige Werftbesuche, Schiffstaufen und Jungfernfahrten.

Weitere Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter: www.hl-cruises.de (red)