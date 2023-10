Celebrity Ascent absolviert erste Testfahrten

In den vergangenen Tagen absolvierte die Celebrity Ascent im Golf von Biskaya eine Reihe von Manövrierübungen. Dabei wurden alle Systeme auf ihre Leistung und Funktionsfähigkeit geprüft. Diese technischen Testfahrten sind für jedes Schiff obligatorisch, bevor es an den neuen Eigner übergeben wird.

Die Kapitäne Dimitrios und Tasos Kafetzis - die Geschwister werden gemeinsam das Kommando auf der Celebrity Ascent übernehmen - überwachten alle umfangreichen Tests. Darüber hinaus waren bereits rund 200 Besatzungsmitglieder an Bord, um das Schiff vom Bug bis zum Heck kennenzulernen. Die Werft soll das Schiff zeitnah an Celebrity Cruises ausliefern.

Ersten Routen der Celebrity Ascent

Am 22. November werden in Fort Lauderdale die ersten Gäste auf dem Celebrity-Neubau erwartet. Zunächst stehen zwei Kurzreisen auf dem Programm. Am 3. Dezember tritt die Celebrity Ascent dann ihre offizielle Jungfernfahrt an. Auf ihrer ersten Kreuzfahrt geht es acht Tage lang durch die östliche Karibik. Bis Mitte April 2024 bietet sie vom Heimathafen Fort Lauderdale (Port Everglades) aus immer sonntags achttägige Karibik-Kreuzfahrten an.

Am 14. April 2024 wird die Celebrity Ascent dann laut aktuellem Plan zu ihrer ersten Transatlantik-Überquerung aufbrechen. Vom 27. April 2024 an wird das Schiff dann erstmalig in Europa unterwegs sein, wo die Celebrity Ascent von Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) aus acht-, zehn- und dreizehntägige Kreuzfahrten durchs westliche und östliche Mittelmeer anbieten wird. Angelaufen werden mehrere Ziele in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und in der Türkei.

Details zum neuen Schiff

Die Celebrity Ascent verfügt über 17 Decks und wird 20m länger als die ursprüngliche Celebrity Edge sein. Das 327m lange und 39m breite Kreuzfahrtschiff bietet maximal 3.260 Gästen Platz.

Darüber hinaus wird der Neubau alle Annehmlichkeiten und Design-Merkmale bieten, die Reisende von den ersten drei Schiffen der Edge-Klasse (Celebrity Edge, Celebrity Apex und Celebrity Beyond) kennen. Gäste können sich zudem auf neu gestaltete Restaurants, noch mehr kulinarische Erlebnisse und Neuheiten beim Unterhaltungsangebot freuen.

