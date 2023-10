Lernidee veröffentlicht Schiffsreisen-Programm 2024/25

Lernidee Erlebnisreisen präsentiert mit dem neuen Katalog "Die Welt per Schiff entdecken 2024/2025" das vielseitigste Kreuzfahrt-Portfolio in der fast 40-jährigen Firmengeschichte. So erwartet Reisebegeisterte eine umfangreiche Palette außergewöhnlicher Schiffsreisen in nahen und fernen Gefilden.

Neues im Portfolio

Getreu dem Lernidee-Motto „Anlegen, wo andere vorbeifahren, weiterfahren, wo andere umkehren“ setzt der Berliner Spezialist mit verschiedenen Charter-Reisen zur See und auf den Flüssen klare Akzente im Programm 2024/25. Auf dem südlichen Mekong geht es mit der exklusiv gecharterten RV Mekong Discovery zwischen Angkor Wat und Saigon auf Flusskreuzfahrt, während mit der La Perla der peruanische Amazonas erkundet wird.

Tief in das Herz Afrikas führt Ende 2024 die erste Charterreise mit der MS Ducret-Congo auf dem Kongo-Fluss. Abenteuerlustige freuen sich schließlich 2025 auf einen ganz besonderen Expeditions-Charter der Coral Discoverer durch die mythische Inselwelt Papua-Neuguineas oder auf den Spuren der großen Entdecker auf eine Durchquerung der legendären Nord-West-Passage mit dem Expeditionsschiff MS Ocean Endeavour.

Reisen mit der MS Serenissima

Ein ebenso außergewöhnliches wie neues Projekt sind die Seereisen mit der MS Serenissima, die sich Lernidee exklusiv gesichert hat. Aufgrund seiner Ausstattung und Größe für maximal 98 Gäste ist es wie gemacht für Seereisen nach dem Konzept der Berliner – und eines der kleinsten Kreuzfahrtschiffe der Branche. Ab Jänner 2025 führen neun unterschiedliche Touren ins östliche Mittelmeer, den Orient und den Indischen Ozean. Für die darauffolgende Wintersaison sind Routen im Atlantik, der Karibik und entlang der Küsten Mittelamerikas geplant.

Lernidee Erlebnisreisen Evergreens

Großer Nachfrage erfreuen sich seit Jahren die Klassiker: Darunter die verschiedenen Flusskreuzfahrten mit den Lernidee-eigenen Boutique-Schiffen Mekong Pearl und Mekong Sun, die den nördlichen, noch relativ unentdeckten Mekong zwischen Thailand und Laos erkunden. Ein Genuss für Safari-Freunde sind die Hausboot-Safaris auf dem Sambesi, die einen Perspektivenwechsel von Land aufs Wasser liefern.

Inzwischen gehören auch die Amazonas-Kreuzfahrten auf der MS Jangada, die erst seit 2019 auf dem oberen Lauf des berühmten Flusses unterwegs ist, zu den beliebtesten Reisen im Portfolio, ebenso wie die Schiffsreisen auf Europas Gewässern, darunter auf dem Douro in Portugal, dem Göta-Kanal in Schweden oder durch die schottischen Highlands und in der Arktis.

Nähere Infos unter: www.lernidee.de/kataloge

Reisebüros und Partner können den neuen Katalog unter www.lernidee.de/partner bestellen. (red)