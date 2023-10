Emirates und Shell Aviation verkünden SAF-Vereinbarung

Emirates verkündete heute eine Vereinbarung mit Shell Aviation über die Lieferung von über 300.000 Gallonen (rund 1.135.624 Liter) SAF-Treibstoff für den Einsatz am internationalen Drehkreuz der Fluggesellschaft in Dubai (DXB). Die erste SAF-Lieferung im Rahmen der Vereinbarung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Das Abkommen markiert das erste Mal, dass SAF-Treibstoff über das Betankungssystem des Flughafens DXB geliefert wird.

Zusammenarbeit von Emirates & Shell

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, zeigt sich begeistert über die unterzeichnete Vereinbarung: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Shell Emirates in Dubai erstmals ein SAF-Angebot zur Verfügung zu stellen und die Avelia-Plattform zu nutzen. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden kann, um in Zukunft eine kontinuierliche Versorgung unseres Drehkreuzes mit SAF zu gewährleisten, da es in den VAE derzeit keine Produktionsstätte für SAF gibt.“

Auch Chu Yong-Yi, Vice President von Shell Corporate Travel, zeigt sich erfreut und meint dazu: „Emirates und Shell verbindet eine langjährige Geschäftsbeziehung, und es ist fantastisch, dass wir auf dieser Basis nun gemeinsam an der Dekarbonisierung arbeiten. Diese Vereinbarung ist ein großer Schritt nach vorn für die Luftfahrtindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die erste Lieferung von SAF an DXB ist ein wichtiger Meilenstein und ein perfektes Beispiel dafür, wie die verschiedenen Teile der Luftfahrt-Wertschöpfungskette zum Fortschritt von SAF beitragen können.“

CO2-Reduktion durch SAF

Als sicherer und vollständig zertifizierter Drop-In-Treibstoff, der mit der bestehenden Flugzeugflotte und Flughafeninfrastruktur von Emirates kompatibel ist, kann SAF bis zu 50% mit herkömmlichem Kerosin gemischt werden. So entstehe ein Treibstoff, dessen CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus deutlich niedriger sind. In reiner Form kann SAF die Lebenszyklusemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80% reduzieren.*

Bereits Anfang dieses Jahres absolvierte Emirates erfolgreich den ersten Demonstrationsflug in der Region, bei dem SAF zu 100% zum Einsatz kam. Der erste Flug der Fluggesellschaft, bei dem SAF dem Kerosin beigemischt wurde, fand 2017 mit einer Boeing 777 von Chicago aus statt. Die Fluggesellschaft hat SAF auch auf Flügen ab Stockholm eingesetzt und führt derzeit Flüge ab Paris, Lyon und Oslo mit SAF-Beimischung durch.