FH Salzburg & Turkish Airlines feiern 10-jähriges Jubiläum

Dostça karşılama İstanbul - Willkommen in Istanbul - hieß es vor 10 Jahren, als der türkische National Carrier die Flugverbindung zum größten österreichischen Bundesländerflughafen aufnahm. Gestartet wurde mit vier wöchentlichen Flügen, Plan war es, Istanbul täglich mit Salzburg zu verbinden. „Die Pläne von damals, den Wirtschafts- und Tourismusstandort Salzburg mit Istanbul täglich zu verbinden sind mehr als erfüllt worden. Seit 2013 haben wir mit Turkish Airlines einen Star Alliance Partner in Salzburg, der top Qualität mit bestem Service anbietet, und das mit einem ausgezeichneten, weltumspannenden Streckennetz via Istanbul,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

"Wir gratulieren Turkish Airlines zu ihrem 90-jährigen Bestandsjubiläum und bedanken uns für 10 Jahre Partnerschaft. Teamwork auf Augenhöhe und Treue auch in stürmischen Zeiten prägten die letzten 10 Jahre, im Fokus stand immer, die Verbindung an den Bosporus zu stärken und auszubauen “, so Ganghofer weiter.

Von Salzburg in die Welt

Der nonstop Ganzjahresflug in die Türkei ist bereits seit dem Start nicht nur für touristische Reisende, sondern auch für viele Businesspassagiere aus dem Nahbereich Salzburgs eine wichtige Verbindung. Seit 2018 steuern die modernen Fluggerät der Turkish Airlines, dabei nicht mehr den Airport Istanbul Atatürk an, sondern landen seither am größten europäischen Flughafen – Istanbul Havalimani – der auch zu den 7 größten Airports weltweit zählt. Über den Destinationshub bietet Turkish Airlines Reisenden ab Salzburg somit auch ein ein breites Spektrum an Flugverbindungen zu unterschiedlichsten internationalen Destinationen an: vom Mittleren Osten über Indien, Pakistan, den Fernen Osten sowie Afrika bis Nord- und Südamerika.

"Wir sind stolz darauf, unser 10-jähriges Bestehen in Salzburg zu feiern, da wir die Möglichkeit haben, unsere Gäste von hier aus mit der ganzen Welt über unser einzigartig positioniertes Umsteigezentrum in Istanbul zu verbinden. Wir möchten dem Management des Salzburger Flughafens und allen unseren Partnern hier für ihre wertvolle Unterstützung in all den Jahren danken. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit im Laufe der Jahre noch stärker werden wird, so wie unsere Aktivitäten in Salzburg", so Harun Basturk, Senior Vice President for Europe und Head of Online Sales.

Das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und verfügt heute über eine Flotte von 429 Passagier- und Frachtflugzeugen, welche weltweit 344 Ziele in 129 Ländern anfliegen. (red)