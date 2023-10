Jet2.com zurück am Flughafen Wien

Großbritanniens drittgrößte Airline Jet2.com ist wieder zurück am Flughafen Wien: Seit 29. September 2023 startet die Airline zwei Mal wöchentlich, jeweils montags und freitags, nach Manchester und ab 10. November 2023 erweitert Jet2.com ihr Angebot um zwei Flüge pro Woche, jeweils montags und freitags, nach Birmingham. Aus heutiger Sicht werden die Angebote saisonal bis 29. April 2024 (Birmingham) und bis 20. Mai 2024 (Manchester) durchgeführt.

„Mit dem Comeback von Jet2.com am Flughafen Wien erweitern wir unser Flug- und Destinationsangebot in diese Region um zwei spannende Sightseeing-Highlights. Manchester und Birmingham sind zwei lebendige Großstädte, geprägt von britischer Kultur und gerade für Citytrips sehr attraktive Destinationen. Die neuen Flugangebote sind auch für den Incoming-Tourismus wichtig, denn viele britische Gäste genießen die Weihnachtszeit in Wien und besuchen die romantischen Weihnachtsmärkte oder die spannenden kulturellen Aktivitäten der Stadt“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Direktflüge nach Manchester

Jet2.com hebt jeden Montag- und Freitagabend von Wien nach Manchester ab, die Flugzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Bedient wird die neue Strecke mit einer Boeing 737-800.

Manchester ist eine große Stadt im Nordwesten von England mit einem reichen Industrieerbe. Das Kanalsystem aus dem 18. Jahrhundert in der Castlefield Conservation Area erinnert an die Vergangenheit der Stadt als Textilzentrum. Besucher können die Geschichte im interaktiven Museum of Science & Industry nachverfolgen. Vor allem für Fußballfans bietet die Stadt mit dem eindrucksvollen Etihad Stadium und dem Old Trafford, den Heimspielstätten der weltbekannten Fußballvereine Manchester City und Manchester United, ein wahres Highlight.

Nähere Informationen und Buchung unter: www.jet2.com (red)