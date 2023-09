MSC setzt in Kiel auf Landstrom

Landstrom gibt es im Kieler Hafen schon länger. Nachdem bereits einige Anleger an die Landstromversorgung angeschlossen waren, wurde nun die Anlage am Ostuferhafen, wo sich der Liegeplatz der MSC-Schiffe befindet, in Betrieb genommen. Damit leisten die Schweizer Reederei und der Port of Kiel einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Emissionsausstoßes während der Liegezeiten.

Ausbau der Landstromnutzung

MSC Cruises will die Landstromnutzung seiner Flotte langfristig ausbauen und unterstützt daher den Bau von Landstromanlagen in den Häfen, die von MSC Schiffen angelaufen werden. Schon im Rahmen des Erstanlaufs der MSC Euribia in Kiel Mitte Juni unterzeichneten Vertreter von MSC Cruises und des Seehafens Kiel eine Absichtserklärung, um sich zur langfristigen Nutzung von Landstrom in Kiel zu verpflichten. Für die Sommersaison 2024 bedeutet das 20 Anläufe, bei denen Landstrom genutzt werden kann.

Standard bei Neubauten

Die Schiffe von MSC Cruises haben seit Februar 2023 erfolgreich Landstrom in den Häfen von Southampton (Großbritannien) und Kristiansand (Norwegen) genutzt. Darüber hinaus wurden auch erfolgreich die Anlagen in den norwegischen Häfen Haugesund, Bergen und Ålesund sowie in Warnemünde getestet. Seit 2017 sind alle Neubauten von MSC Cruises standardmäßig mit einem Landstromanschluss ausgestattet. Zusammen mit den Nachrüstungen auf anderen Schiffen sind inzwischen 67 Prozent der Gesamtkapazität von MSC Cruises mit dieser Technologie ausgestattet. (red.)