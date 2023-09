Corendon Airlines stellt Sommerflugplan 2024 vor

„Da wir mit einer stabilen Nachfrage rechnen, werden wir unseren Kunden mit Blick auf Reiseziele und angebotene Sitzplatzkapazität auch im nächsten Sommer Verbindungen in gewohntem Umfang präsentieren“, sagt Mine Aslan, kaufmännische Direktorin von Corendon Airlines. „Aufgrund der herausfordernden globalen wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir uns entschlossen, den Flugplan stabil zu halten und sicheren Betrieb zu gewährleisten“, führt Aslan weiter aus.

So wolle die Fluggesellschaf im kommenden Jahr in erster Linie die eigene Flotte beschäftigen. Es gebe durchaus Überlegungen für Wet-Lease-Einsätze, voraussichtlich aber in nur in geringem Umfang, erläutert Mine Aslan weiter.

In Zukunft rechne Corendon Airlines wieder mit deutlich mehr Wachstum. So plant die Airline, die Flotte von Corendon Dutch Airlines zu erneuern und nimmt eine Boeing 737-9 in Betrieb. Außerdem wird die internationale Ferienfluggesellschaft für die Langstreckenverbindung zwischen Amsterdam und Curaçao einen Airbus A 350 einsetzen.

Ausblick auf den Sommer

„Der Sommer 2023 lief für Corendon Airlines in den deutschsprachigen Ländern ganz hervorragend. Wir freuen uns deshalb, dass wir unseren Kunden auch im nächsten Sommer wieder ein so umfangreiches Flugangebot ab Österreich, Deutschland und der Schweiz präsentieren können“, betont Thomas Braun, der Regionalvertreter von Corendon Airlines in Deutschland.

So wird es auch weiterhin 25 Starts pro Woche ab Wien, Graz, Salzburg und Linz in Österreich geben. Corendon Airlines steuert damit die beliebten Urlaubsziele Antalya an der türkischen Riviera und Izmir in der Ägäis an. Damit ist die Ferienfluggesellschaft die einzige Airline, die von vier verschiedenen Flughäfen in Österreich nach Antalya fliegt. Weiteres Ziel ist das ägyptische Bade- und Tauchreiseziel Hurghada am Roten Meer.

Ab Deutschland stehen Passagieren im Sommer insgesamt 20 Flughäfen - und rund 300 Abflüge - zur Auswahl. Schweizer Passagiere können ab Basel nach Heraklion sowie ab Basel und Zürich nach Antalya fliegen.

Weitere Informationen unter: www.corendonairlines.com (red)