FH Wien präsentiert neuen Airport-Jingle von Austropop-Stars

Die Austropop-Stars präsentierten gestern Abend, 18. September 2023, in einem Live-Showcase im AirportCity Space ihr erstes gemeinsames Album vor 200 geladenen Gästen. Auf dem neuen Album enthalten ist auch die Vorlage für den neuen Airport-Jingle: aus einer Ableitung des Songs „Welcome To Vienna“ entstand der neue Corporate Jingle „Welcome To Vienna Airport“, der ab sofort bei allen Audioauftritten am Flughafen zu hören sein wird.

“Welcome to Vienna Airport“

Der neue Song soll mit klassischer Streichmusik und moderner Interpretation auf die Leichtigkeit des Reisens sowie die historische und künstlerische Destination Wien eingehen. Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, freut sich über die neue musikalische Untermalung und sagt dazu: „Als akustische Visitenkarte für den Flughafen Wien eignet sich nichts besser als ein Song von bekannten österreichischen Künstlerinnen und Künstlern. Ich freue mich daher sehr über diese Kooperation mit den Austropop-Stars Schick Sisters und Opus Band."

Auch die KünstlerInnen freuen sich über diese erfolgreiche Zusammenarbeit: „Was für eine großartige Fügung, dass unser Song den Vienna Airport hochleben lassen darf", so die Schick Sisters. „Wir sind sehr stolz, dem Flughafen Wien mit unserem „Welcome To Vienna“ einen ausgesprochen passenden Titel inklusive „wienerischem“ Streichorchester & einprägsamer Melodie zur Verfügung stellen zu können und freuen uns sehr über die zustande gekommene Kooperation“, fügt die Opus Band hinzu.

Schick Sisters und Opus Band

Die drei Schwestern Christine Schicho, Katharina Schicho und Veronika Schicho musizieren seit frühester Kindheit zusammen. Die vier Bandmitglieder von Opus, nämlich Ewald Pfleger, Günter Grasmuck, Kurt Plisnier und Erich Buchebner haben bereits mit bekannten Hits wie „Live Is Life“ und „Flying High“ die internationalen Charts gestürmt. Nach knapp fünf Jahrzehnten wollten die Opus Mitglieder ihren Bühnen-Abschied als Band feiern und einen gemeinsamen Song mit den Schick Sisters aufnehmen. Es sollte nicht bei einem Song bleiben, denn die gemeinsame Arbeit im Studio habe sich für alle Beteiligten als derart fruchtbar herausgestellt, dass die Entscheidung ein ganzes Album aufzunehmen gar nicht erst getroffen werden musste.

Das neue Album der sieben Austropop-Stars mit insgesamt 14 Titeln wird ab Oktober auf einer gemeinsamen Tour präsentiert, die am 6. Oktober 2023 in Traun startet. (red)