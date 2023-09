United Airlines: Zwei neue Clubs am Flughafen Denver

Bereits im vergangenen Monat gab United Airlines die Eröffnung eines neuen Clubs am Denver International Airport bekannt. Nun folgt auch schon die Verkündung eines weiteren Neuzugangs, sowie die weiteren Ausbaupläner der Airline bis 2025.

„Mit der Eröffnung unserer neuen United-Clubs greifen wir die Wünsche unserer Kunden auf und passen das Angebot den gewandelten Anforderungen an ein zeitgemäßes Reiseerlebnis an“, sagt Alexander Dorow, Head of Clubs & Lounges bei United. „Parallel zum Ausbau unseres Drehkreuzes investieren wir in die Renovierung und den Ausbau unserer Club-Standorte in Denver. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, den Kunden ein gelungenes, zeitgemäßes Rundumerlebnis zu bieten. Zugleich ist dieses Engagement ein klares Bekenntnis für den Standort Colorado.“

Größter United Club weltweit

Der zuletzt neu eröffnete Club verfügt auf einer Fläche von rund 3.250m2 auf drei Ebenen über mehr als 600 Sitzplätze und befindet sich in Terminal B, in der Nähe von Gate B44. Als besonderes Highlight wartet der neue Club mit einer Bar in der Zwischenebene auf, in der die Gäste ihre Wartezeit bis zum Abflug bei einer Bierverkostung nutzen können.

Der neue United Club ist in zeitgemäßes „urban style“ Design gehalten: Betonböden und hohe, freiliegende Decken kombiniert mit Fotografien, Gemälde, Skulpturen, Wandgemälde und andere Werke lokaler Künstler machen das besondere Ambiente aus.

United Club im Skihütten-Style

Bereits im vergangenen Monat hat United Airlines in Denver im Terminal A unweit von Gate A26 einen weiteren neuen Club auf einer Fläche von rund 2.300m2 eröffnet. Im Unterschied zum neuen Club im Terminal B, der durch sein städtisches Ambiente, Straßenkunst und klare, geometrische Formen überzeugt, sei dieser Club "von den Naturschönheiten Colorados und den Rocky Mountains inspiriert". Mit zwei Kaminen, gestapeltem Holz, karierten Kissen und der Dekoration mit nostalgischen Wintersport-Accessoires erinnert er an eine Skihütte. Dieser Club bietet auf zwei Ebenen Platz für 400 Gäste.

Weiterer Club für 2025 geplant

Darüber hinaus plane die Fluggesellschaft bereits 2025 einen weiteren Club zu eröffnen. Damit würden United Airlines Gäste am Denver International Airport dann insgesamt rund 9.300m2 zur Verfügung stehen. Da mehr als zwei Drittel der United-Kunden in Denver Anschlussflüge zu anderen Zielen nutzen, gehe die Fluggesellschaft davon aus, dass sich in den neuen Clubs mehr als doppelt so viele Reisende tummeln werden wie zuvor. (red)