Wie tip-online.at bereits berichtete, veranstaltet G Adventures von 22. bis zum 28. September 2023 ein einzigartiges mehrtägiges Mega-Event in Peru. Unter anderem werden auch 13 Reisevermittler aus der DACH-Region und anderen europäischen Ländern teilnehmen, sowie weitere Reisevermittler, Anbieter, Reisende und Teammitglieder aus aller Welt.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist dann am 27. September 2023 an dem alle Gruppen zusammen kommen werden. "Der Tag wird vollgepackt sein mit informativen und aufschlussreichen Diskussionen und endet mit einer After-Party und einem exklusiven Auftritt der weltbekannten Village People", so G Adventures in der Aussendung.

GX als riesige "Unterstützungs-Feier"

Bruce Poon Tip, Gründer von G Adventures und Planeterra, sagt dazu: “Diese Veranstaltung wird ein Fest wie kein anderes sein. Ich kann es kaum erwarten, unserer Gemeinschaft von Gemeinschaften zu zeigen, wie transformativ Reisen sein kann, wenn es richtig gemacht wird – nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern auch für unsere Gäste, die sehen, welche zentrale Rolle sie bei der Stärkung der im Tourismussektor tätigen Menschen spielen.

GX ist die Evolution aller Veranstaltungen, die wir im Laufe der Jahre durchgeführt haben: Sie ist größer und besser als alle anderen zuvor. Wir haben ein unglaubliches Aufgebot an inspirierenden und einflussreichen Rednern, die sich alle dafür einsetzen, die Welt durch Reisen zu verbessern. Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, dass sie zu uns kommen und mit Begeisterung ihre persönlichen Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben.

Wir präsentieren unseren Reisenden seit Jahren das großartige Konzept des Gemeindetourismus, und ich kann es kaum erwarten, unsere Gäste in Peru willkommen zu heißen, ihnen zu zeigen, worum es dabei geht, und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und wie könnte man den ersten Weltgipfel für Gemeindetourismus besser abschließen als mit einem Act, der für Vielfalt und Inklusion steht und verschiedene Gemeinschaften zusammenbringt: den kultigen Village People", so Poon TIp.

Zu den Rednern des ersten Weltgipfel für Gemeindetourismus am 27. September 2023 gehören:

Alfredo Ferreryos - Explorandes

Branden Roberts - TourRadar

Bruce Poon Tip - G Adventures

Daniel Walsh - Reforest

Dayvee Sutton - Journalistin und Reiseexpertin

Halga Benito - Parwa Community Restaurant

Jamie Sweeting - Planeterra

Jessica Nabongo - Reiseexpertin und Autorin

Joanna Hagen - Nachhaltigkeitsexpertin und Autorin

José Koechlin - Inkaterra Juan Sebastian

Sanchez Chica - ProColombia

Judy Kepher-Gona - Sustainable Travel & Tourism Agenda

Kevin Rushby - The Guardian

Meenu Vadera - Azad-Stiftung

Mario Rigby - Ökoforscher

Thomas Armitt - Planeterra

Tyson Mayr - Abenteurer und Moderator

Eine Zusammenfassung der GX-Eröffnungsveranstaltung und der Themen wird nach der Veranstaltung veröffentlicht.

Weitere Informationen über GX unter: gx.gadventures.com (red)