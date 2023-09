FTI: Mehr Orient-Angebote für den Winter 2023/24

Wie der Veranstalter heute mitteilte, wurden für den Winter 2023/24 neu öffnende Hotels ins Repertoire aufgenommen, zusätzliche Rundreisen aufgelegt sowie das allgemein verfügbare Flugangebot um eigene Verbindungen erweitert. Und mit der Aktion „Endless Summer“ sind die Angebote für Dubai, Ras Al Khaimah, Abu Dhabi und den Oman ab sofort bis einschließlich 11. Oktober 2023 noch dazu zum Sonderpreis buchbar.

V.A.E.: Dubai, Ras Al Khaimah & Abu Dhabi

Für eine sonnige Auszeit im Winter rückt Dubai, nicht zuletzt dank guter Erreichbarkeit ab Österreich, ins Rampenlicht - Emirates fliegt 2x täglich ab Wien und München, FlyDubai ab Salzburg 3x wöchentlich. Zu den neuen Hotels im FTI-Portfolio zählen unter anderem das So/Uptown Dubai, das Gästen eine Michelin-Sterne-Küche bietet. Ein weiterer Neuzugang, Palace and Vida Beach Creek Harbour, punktet vor allem durch den einzigartigen Blick auf die Skyline der Stadt.

Wird hingegen weniger City und mehr Natur gewünscht, eignet sich Ras Al Khaimah mit seinem Mix aus Strand, Steingebirge und Wüste als ideales Reiseziel. Hier ist das Anantara Mina al Arab neu im Portfolio, das erst im letzten Quartal 2023 eröffnet wurde und über Over-Water-Villen, wie man sie aus den Resorts der Malediven & Co. kennt, verfügt. Bequeme Anreise nach Ras Al Khaimah: Bereits ab 11. Oktober 2023 bringt SmartLynx Reisende ab München immer mittwochs und samstags nonstop in das kleine Emirat.

Abu Dhabi ist das größte und wohlhabendste Emirat von allen und bekannt für seinen Mix aus Tradition und Moderne. Die Hauptstadt der V.A.E. bietet so nicht nur hervorragende Hotels zum Entspannen, sondern auch Erlebniskultur und City-Adventure. Die prunkvolle, mit exquisiter Kunst ausgestattete Scheich-Zayid-Moschee steht dafür genauso wie das Emirates Palace Hotel, eines der teuersten und luxuriösesten Hotels der Welt. Als Kontrastprogramm dazu bietet sich dann der Besuch des Souks oder ein Ausflug in die Wüste an.

Oman: Neu ab München nach Muscat & Salalah

Oman steht im kommenden Jahr besonders im Fokus: Das Sultanat ist 2024 das offizielle Partnerland der ITB. Auch hier legt der Veranstalter Wert auf gute Anbindung und bietet seinen Gästen - neben den Angeboten von Emirates und FlyDubai - Flüge mit Salam Air ab München nach Salalah. Los geht es ab 30. September 2023, das Flugprogramm endet zum 24. April 2024. Je mittwochs und samstags startet dabei ein Airbus A321neo abends und steuert zunächst Muscat an, wo die Passagiere am frühen Morgen landen. Optional können Gäste hier dann einen Stopover einlegen und die Hauptstadt des Sultanats, das Al Akhdar-Gebirge oder die Wüste Wahiba Sands erkunden, bevor sie weiter nach Salalah reisen. Sonnenhungrige, die hingegen direkt in die „Karibik des Orients“ eintauchen wollen, bleiben in der Maschine sitzen und reisen nach Salalah weiter.

Endless Summer-Preisbeispiele:

Dubai: Eine Woche im 4-Sterne Centara Mirage Beach Resort Dubai im Doppelzimmer Superior mit Frühstück, inkl. Flug ab Wien mit Emirates, Transfer und Reiseleitung vor Ort ist bei Abreisen z.B. am 11.01.2024 ab 1.419 E UR p. P. buchbar.

Abu Dhabi: Eine Woche im 5-Sterne Radisson Blu Hotel & Resort Abu Dhabi Corniche im Doppelzimmer Superior City View mit Frühstück, inkl. Flug ab Wien mit Emirates, Transfer und Reiseleitung vor Ort ist bei Abreise z.B. am 08.01.2024 ab 1.389 EUR p.P. buchbar.

Ras al Khaimah: Eine Woche im 5-Sterne Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort im Doppelzimmer mit Frühstück, inkl. Flug ab Wien mit Emirates, Transfer und Reiseleitung vor Ort ist bei Abreisen z.B. am 09.01.2024 ab 1.219 EUR p.P. buchbar.

Oman: Eine Woche im 5-Sterne Fanar Hotel & Residences im Doppelzimmer Deluxe mit All inclusive Inkl. Flug ab Wien, Transfer und Reiseleitung vor Ort Preis ist bei Abreisen z.B. am 04.12.2023 ab 1.769 EUR p.P buchbar.

