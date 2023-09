A-Rosa Sena als Flussschiff des Jahres ausgezeichnet

Eine Expertenjury hat kürzlich aus 32 nominierten Schiffen jene acht Sieger gewählt, die in ihren Kategorien Maßstäbe setzen und anderen als Benchmark dienen. Die A-Rosa Sena habe die Jury dabei mit ihrem modernen Design, den großzügigen Kabinen mit Balkon, dem vielseitigen Restaurant, dem großen SPA-Bereich und dem Familienkonzept mit Kids Club und Familienkabinen überzeugt. Nicht zuletzt punkteten aber auch das umweltschonende Antriebskonzept mit Batteriespeicher für effizientes und temporär rein elektrisches Fahren.

Kreuzfahrt Guide Award für A-Rosa

Die Übergabe der Trophäen fand am 8. September 2023 im erweiterten Rahmen der Cruise Days in der Eventlocation Opernloft am Alten Fährterminal Altona statt, nahe dem Cruise Terminal Altona und mit Blick auf den Hamburger Hafen.

Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH, der den Preis in Hamburg entgegen nahm, sagte dazu: „Der Preis zählt zu den wichtigsten der deutschsprachigen Kreuzfahrtbranche, findet aber auch internationale Beachtung. Wir freuen uns sehr, dass die A-Rosa Sena von der Fachjury als innovatives und für die Branche vorbildliches Schiff mit dem Award als ‚Bestes Flussschiff‘ ausgezeichnet worden ist. Der Weg zu mehr Innovation, mehr Nachhaltigkeit und einzigartigen Urlaubswelten hört für uns natürlich nicht bei der A-Rosa Sena auf. Wir arbeiten hierfür bereits an neuen Konzepten." (red)