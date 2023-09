TUI: Neues PEP-Offer für Kreta

Das PEP-Angebot für den TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta ist ab sofort bis 10. Oktober 2023 buchbar und für einen Agent und zwei Begleitpersonen gültig. Im Preis von 499 EUR sind neben den Flügen mit Austrian Airlines ab Wien auch der 7-Nächte Aufenthalt im Standarddoppelzimmer auf Basis All Inclusive sowie der Transfer vom Flughafen zum Club und wieder zurück zum Flughafen inkludiert. Buchungsanfragen gehen schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Termin:

Hinflug: 4.11.2023 - VIE-HER 15:15 - 18:40 Uhr

4.11.2023 - VIE-HER 15:15 - 18:40 Uhr Rückflug: 11.11.2023 - HER-VIE 19:00 - 20:30 Uhr

Auszeit auf Kreta

Im TUI Magic Life Candia Maris direkt am langen Sandstrand und unweit der Hauptstadt Heraklion gelegen, sind Gäste ab 16 Jahren herzlich willkommen. Ob Fitness und Action, geführte Mountainbike-Touren oder Entertainment - im umfangreichen All Inclusive-Angebot des Clubs kommen Abenteuerlustige und Actionfans voll auf ihre Kosten. Aber auch Ruhesuchende finden beispielsweise am Ruhepool oder direkt am feinsandigen Strand ihren Entspannungsort. (red)