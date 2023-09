Lufthansa: Neue USA-Flüge im Sommer 2024

Ab nächsten Sommer bietet die Airline insgesamt 27 Ziele in den USA an - und damit mehr als vor Corona-Zeiten. So kommen mit Minneapolis im Bundesstaat Minnesota und Raleigh-Durham International Airport im Bundesstaat North Carolina zwei neue Ziele ab Frankfurt hinzu. Ab München fliegt Lufthansa zusätzlich erstmals nach Seattle. Außerdem neu ab München im Sommer 2024 im Angebot: Johannesburg (Südafrika) und Hongkong (China).

Neue Flüge ab Frankfurt

Die US-Metropole Minneapolis im Mittleren Westen der USA wird Lufthansa Airlines ab 4. Juni 2024 fünfmal wöchentlich ganzjährig ansteuern. Die Stadt am Mississippi ist idealer Ausgangsort, den Bundesstaat Minnesota zu erkunden, in dem urbane Kultiviertheit auf spannende Outdoor-Abenteuer trifft.

Darüber hinaus wird die Fluggesellschaft Raleigh-Durham - neben Charlotte das zweites Ziel in North Carolina - erstmals in ihren Flugplan aufnehmen. Ab dem 6. Juni 2024 fliegt Lufthansa ganzjährig fünfmal in der Woche in die besonders für Geschäftsreisende interessante Stadt. Im Großraum Raleigh-Durham haben zahlreiche deutsche Firmen ihre USA- Niederlassungen, die Mitarbeitenden erhalten nun erstmals eine optimale Direkt-Anbindung an Deutschland und das weltweite Netzwerk von Lufthansa.

Eine weitere neue Verbindung im Sommerflugplan - außerhalb der USA: Hyderabad in Indien. Die Strecke wird bereits in diesem Winter angeboten und im Sommerflugplan 2024 mit fünf wöchentlichen Flügen fortgeführt.

Neue Flüge ab München

Ab München können Lufthansa Gäste im kommenden Sommer unter weiteren spannenden Zielen auf drei Kontinenten wählen. Zum Einsatz kommt der Airbus A350, eines der nachhaltigsten Langstreckenflugzeuge der Lufthansa Flotte. Zum Beispiel Seattle an der amerikanischen Westküste. Die US-Metropole am Pazifik steht zum ersten Mal auf dem Flugplan ab München und wird ab 30. Mai 2024 täglich angeflogen. Der Flug aus München ergänzt die bereits bestehenden täglichen Flüge vom Lufthansa Drehkreuz Frankfurt und bietet somit weitere Reisemöglichkeiten in den US-Bundesstaat Washington. Insgesamt verdoppelt Lufthansa damit ihre Frequenzen nach Seattle.

Nach Ende der Pandemie ist auch Hongkong wieder für Reisen offen. Im kommenden Sommerflugplan fliegt Lufthansa mehrmals wöchentlich in die asiatische Metropole. Ebenfalls wieder im Angebot ist Johannesburg, das zuletzt 2005 auf dem Flugplan ab München stand. Ab dem 3. Juni 2024 fliegt ein Airbus A350 Passagiere dreimal wöchentlich nach Südafrika. Bangalore in Indien wird bereits in diesem Winter angeboten und im Sommerflugplan 2024 mit bis zu sechs wöchentlichen Flügen fortgeführt.

Neue A380 Ziele

Das wird Fans des weltweit größten Passagierflugzeugs begeistern: Im kommenden Sommer verdoppelt Lufthansa das Angebot an A380-Zielen. Ab München erleben Fluggäste den Airbus A380 gleich auf fünf Strecken. Wieder dabei sind Boston, Los Angeles und New York (JFK). Neu hinzu kommen erstmals zwei Hauptstädte: Washington und Delhi. Insgesamt wird Lufthansa im kommenden Sommer sechs Airbus A380 in München stationieren, bis 2025 wird die A380-Flotte aus insgesamt acht Flugzeuge bestehen.