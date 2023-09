TTC stellt neues Trainingsprogramm vor

Gegründet im Jahr 2000, ist das TTC Training Center das einzige spezialisierte Institut für TouristikerInnen. Sämtliche Online-Live- sowie stationären Trainings sind somit auf die Bedürfnisse der KollegInnen in den Reisebüros und der Reiseveranstalter abgestimmt und jährlich nehmen rund 1.300 TouristikerInnen am umfangreichen Angebot des TTC teil.

Hier ist das volle neue Programm der kommenden Trainingssaison:

TTC Online-Live-Trainings

46 unterschiedliche Online Live Trainings mit 86 Herbst-Winter-Terminen, ortsunabhängig im Web, von den besten Touristik-Trainern Österreichs, ab 120 EUR p.P., firmenintern auf Anfrage. Details zu allen Online Live Trainings HIER

Neue Online-Web-Training-Serie für Lehrlinge & QuereinsteigerInnen

Fünf individuelle jeweils zwei Mal zweistündige Online-Power-Tainings mit sofort anwendbarem Wissen zu allen wichtigen Themen für zukünftige Agents. Das Reisebüro als Garant einer gelungenen Städtereise / Badereise / Selbstfahrer-Reise mit dem Campingbus / Selbstfahrer-Reise mit dem Mietwagen / Selbstfahrer-Reise mit dem Hausboot. Details zur Trainings-Serie HIER

Trainings in Präsenz

43 stationäre Trainings mit 147 Herbst-Winter-Terminen in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz, von den besten Touristik-Trainern Österreichs, ab 265 EUR p.P., firmenintern auf Anfrage. Details zu den TTC Seminarin in Präsenz HIER

ÖRV Akademie 2024

Die 18. Auflage der bewährten ÖRV Akademie startet am 10. Jänner 2024 und ist bereits fast ausgebucht, ein paar wenige Plätze sind noch verfügbar. Geboten werden den TeilnehmerInnen wieder fünf Module in Präsenz in Wien - und das dank Sponsoren zu einem günstigen Preis. Details zur OERV-Akademie HIER

Business Travel Akademie 2024

Das einzige Angebot des TTC, das sich nicht ausschließlich an MitarbeiterInnen von Reisebüros und Reiseveranstaltern richtet, sondern an alle Travel ManagerInnen aller Unternehmen. Immer wieder nehmen auch KollegInnen aus Business Travel Reisebüros daran zu ihrem Vorteil teil und verbinden sich damit auch mit ihren KundInnen, den Travel ManagerInnen der Unternehmen und lernen ganz nebenbei über deren Bedürfnisse. Start der 15. Business Travel Akademie ist am 19. März 2024, vier Tage in Präsenz in Wien. Details zur Business-Travel-Akademie HIER

Nähere Infos zum gesamten Trainingsangebot unter: www.ttc.at (red)