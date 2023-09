TUI launcht neue Marke für Ferienapartments

"TUI schafft jetzt mit Time to Smile eine eigene Marke für hochwertige 4-Sterne-Apartments für Selbstversorger“, freut sich Nicole Sohnrey, Leiterin Auto-, Städte- und Bausteinreisen TUI Deutschland. Mit der neuen Marke möchte TUI insbesondere Familien, die den Komfort eines Apartment mit mehr Platz, Privatsphäre und maximaler Flexibilität schätzen, sowie preisbewussten UrlauberInnen und auch Workation-KundInnen, neue Optionen bieten.

„Time to Smile ist exklusiv bei TUI buchbar und startet zum Winter mit drei Apartmentanlagen“, so Sohnrey weiter. Der Ausbau des Angebots, etwa 30 Apartmentanlagen in den nächsten zwei Jahren, sei bereits in Planung.

Start mit drei Anlagen

„Die Apartments sind geräumig, verfügen über Balkon oder eine Terrasse. Ein schöner Garten und eine großzügige Anlage laden zum Entspannen ein.“ Gäste wohnen entweder in Strandnähe oder in guter Lage in einem Wintersportgebiet oder haben Zugang zu einem Poolbereich. Eine voll ausgestattete Küche mit Nespresso-Maschine und ein modernes Bad mit Regendusche gehören zur Standardausstattung der Unterkünfte; die darüber hinaus auch die passenden Voraussetzungen für Workations bieten.

Urlaub an der Ostsee

Mit der Anlage im schleswig-holsteinischen Hohewach kommen Ostseefans auf ihre Kosten: Die Anlage "Time to Smile De Ole School" liegt direkt im Herzen des Urlaubsorts - umgeben von weißen Stränden, imposanter Steilküste, Wäldern und Salzwiesen und nur einen Kilometer von der Ostsee entfernt. Als Highlight steht Gästen dort auch eine finnischen Sauna zur Verfügung, falls das Wetter beispielsweise einmal etwas stürmischer ausfällt. Die nachhaltige Anlage in Hohewacht setzt besonders auf regionale Baumaterialien. Preisbeispiel: Sieben Nächte bei eigener Verpflegung kosten ab 355 EUR p.P.

Skifahren in Österreich

Für den Skiurlaub steht das Time to Smile Golden Lodges Rauris in Österreich zur Verfügung, das sich direkt an der Skipiste des Skigebiets befindet. Neben einem beheizter Skiraum, steht Gästen auch hier eine finnischen Sauna sowie für den Nachwuchs ab 6 Jahre ein Kinderspielraum zur Verfügung. Auf Wunsch kann die Unterkunft auch mit Verpflegungsangeboten - wie Frühstück auf dem Zimmer - gebucht werden. Im Bistro können sich Gäste mit Kuchen, Eis und Getränken stärken. Preisbeispiel: Sieben Nächte mit Frühstück kosten ab 626 EUR p.P.

Sonne tanken auf Curaçao

Für KundInnen die es exotischer möchten, steht schon bald das Time to Smile Chogogo Dive & Beach Resort auf Curaçao zur Buchung bereit. Die karibische Bungalowanlage ist dabei nur etwa 200m vom Strand im Süden der Insel entfernt und lädt darüber hinaus mit mehreren Pools, darunter einer mit Wasserfall, Kinderpool sowie Whirlpool zum Planschen ein. Auch diese Apartments können mit Frühstück gebucht werden und bietet außerdem ein Restaurant mit Bar. Darüber hinaus verleiht das Resort kostenfrei Golfschläger und Fahrräder und bietet mehrmals die Woche Livemusik. Preisbeispiel: Sieben Nächte mit Flug ab Wien kosten bei eigener Verpflegung ab 1.922 EUR p.P.

Weitere Information unter: www.tui.at/time-to-smile (red)