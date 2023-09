Travelport schaltet British Airways-Content für DACH-Agents frei

Der GDS-Betreiber Travelport hat nach dem Start im August in Irland und im Vereinigten Königreich heute über die Vertriebsplattform Travelport+ den Zugang für weitere 43 Länder freigeschaltet. Damit stehen die NDC-Tarife von British Airways nun unter anderem auch Agents in den Märkten Österreich, Deutschland und Schweiz zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass nun auch unsere Vertriebspartner in Österreich, Deutschland und der Schweiz diese anwenderfreundliche Lösung rund um das Produkt- und Angebotsportfolio von British Airways nutzen können“, sagt Dieter Rumpel, Managing Director Germany, Austria & Switzerland bei Travelport. „Für Reisebüros wird das Arbeiten deutlich einfacher und übersichtlicher. Mit minimalem Aufwand können sie so schnell und effizient ihren Kundenservice verbessern und haben gleichzeitig die Chance, ihren Umsatz zu steigern.“

NDC-Content von BA via Travelport

ExpedientInnen, die über die Vertriebsplattform auf die Inhalte von British Airways zugreifen, können somit ab sofort einfach und unkompliziert an einem einzigen Ort suchen, vergleichen, buchen und aus einer breiten Palette an Inhalten, Tarifen, Sonderraten und anderen speziellen Offerten das für ihre Kunden ideale Angebot auswählen. Dabei würden sich die Suchergebnisse sogar kontinuierlich verbessern wie das Unternehmen in ihrer Aussendung weiter erklärt: "Durch den auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierenden Content Curation Layer in Travelport+ bekommen ReisebüromitarbeiterInnen bei ihren Abfragen immer zutreffendere Antworten."

Mehr Infos zu Travelport unter: www.travelport.com (red)