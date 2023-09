Kroatiens Tourismus steuert auf Rekordjahr zu

Wie der kroatische Tourismusverband (HTZ) heute mitteilte, erzielte das auch bei ÖsterreicherInnen sehr beliebte Reiseziel in den ersten acht Monaten die Rekordzahlen aus der gleichen Periode des Vorkrisenjahres 2019 - und könnte damit heuer insgesamt auf einen neuen Rekord zusteuern.

Verglichen mit der Vorjahresperiode stiegen die Ankünfte in den ersten acht Monaten um 8%, die Nächtigungen um 2%.

Trotz der gegenwärtigen Umstände, einschließlich der Auswirkungen der globalen Inflation und des Ukraine-Kriegs sowie der Tatsache, dass heuer die Konkurrenz erstmals nach der Coronapandemie im vollen Ausmaß zurückkehrte, hat Kroatien laut Staničić ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Auch in der Nachsaison erwartet er starke Resultate. Die Tourismusministerin Nikolina Brnjac teilt diese Erwartungen: "Nach der besten Vorsaison in der Geschichte des kroatischen Tourismus gehen wir mit großem Optimismus in die Nachsaison", sagte sie.

Mehr Gäste - kürzere Aufenthalte

"Der in der Hochsaison im Juli und August erzielte Touristenverkehr bestätigt den Trend, dass mehr Urlauber anreisen, aber zugleich etwas kürzer bleiben", sagte der Chef des kroatischen Tourismusverbands (HTZ), Kristjan Staničić laut einer Mitteilung. So wurden im August 4,6 Mio. Ankünfte und 31,5 Mio. Übernachtungen verzeichnet - was im Vorjahresvergleich ein Plus von 1% bei den Gästezahlen, allerdings ein Minus von 2% bei den Nächtigungen ergibt.

Ähnlich war die Entwicklung im Juli: die Ankünfte stiegen leicht an, während die Übernachtungen stagnierten.

ÖsterreicherInnen in Kroatien

Kroatien ist auch bei den ÖsterreicherInnen, die traditionell zu den Top 3 unter den ausländischen Touristen gehören, ein äußerst beliebtes Reiseziel. In den ersten acht Monaten waren österreichische Gäste für 6,6 Mio. Übernachtungen verantwortlich, davon entfielen allein auf August 2 Mio. Nächtigungen. Vor den Österreichern liegen von den ausländischen Urlaubern lediglich Deutsche und Slowenen. (APA / red)