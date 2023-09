FTI präsentiert neuen Nilkatalog

„Eine große Auswahl an Schiffen, Ausflugspaket ja oder nein, Badeurlaub davor und danach noch ein Stopp in Kairo - Zahllose Möglichkeiten bedeuten großes Beratungsbedürfnis und viel Know-how, da wollen wir helfen,“ erklärt Gürkan Taskiran, Head of Sales bei FTI Österreich, und freut sich daher, diese Hilfe nun mit dem neuen 44 seitenstarken Katalog zur Verfügung stellen zu können.

Klassiker & Neuheiten am Nil

Im neuen Katalog präsentiert der Ägypten-Spezialist neben einer Auswahl von mehr als 15 Schiffen auch Routenverläufe von klassischen Nilkreuzfahrten sowie von Spezialtouren wie beispielsweise der Nassersee-Route mit dem Fünf-Sterne-Deluxe Schiff Sunrise M/S African Dream, das neu im Programm von FTI ist.

Aber auch Rundreisen wie die „Geheimnisvolle Oase Siwa“, die achttägige Tour von Kairo, über Marsa Matruh und Alexandria, dürfen nicht fehlen.

Neu ist außerdem die Kurztour Sinai & Jordanien, die mit Besichtigungen des Katharinenklosters und der Felsenstadt Petra in Jordanien erstmalig detailliert dargestellt wird und die sich ideal mit einem Badeaufenthalt in Sharm el Sheikh kombinieren lässt.

Fokus auf hochwertige Schiffe

Wie gewohnt verfügt FTI auch in der Wintersaison 2023/24 über eine hochwertige Flotte am Nil bestehend ausschließlich aus Fünf-Sterne-Schiffen. „Wir haben ein Expertenteam nach Luxor geschickt, um die aktuelle Flotte zu inspizieren und auf Herz und Nieren zu prüfen“, erklärt Dominik Schneeberger, verantwortlich für die Flug- und Produktkoordination bei FTI Österreich. Im Zuge dessen wurde die neue Kategorie „Superior +“ eingeführt, um die Qualität der Schiffe noch transparenter zu gestalten.

Neben Comfort, Superior und Deluxe schafft die neue Kategorie Superior+ mehr Transparenz. „Fokus in der neuen Wintersaison liegt ganz klar auf qualitativ hochwertigeren Schiffen für die klassische Sieben-Nächte-Tour“, so Schneeberger und weiter: „Wir sehen, dass die Nachfrage nach exklusiven Nilkreuzfahrten hoch ist, dafür wollen wir unseren Kunden natürlich auch das passende Produkt anbieten.“ Ab November hat FTI in Ägypten vier Deluxe-Schiffe in seiner exklusiven Flotte, wovon Schiffe von der Jaz Hotelkette neu hinzukommen.

Darüber hinaus gibt es im neuen Katalog Hinweise zur Anreise, Musterbuchungen zur Unterstützung innerhalb der TOMA-Buchungsmaske sowie allgemeine Tipps und Tricks rund um die Nilkreuzfahrt.

Katalogbestellung & weitere Infos:

Der Versand des neuen Katalogs erfolgt ab sofort an ausgewählte Reisebüros. Als Download steht er allen Interessierten HIER auf der FTI Group Serviceseite zur Verfügung. Weitere Informationen zum Angebot auf dem Nil gibt es auch im FTI travelMag und auf www.fti.at (red)