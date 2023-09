Klagenfurt Airport: AUA fliegt im Winter neu nach Hamburg

Wie der Flughafen und die Airline heute mitteilte, wird die neue Winterstrecke ab 13. Jänner bis einschließlich 2. März 2024 jeweils samstags um die Mittagszeit angeboten. Da es sich dabei um die erste neue Strecke nach der Neuausrichtung des Airports handelt, ein besonderer Erfolg für das neue Management - wie Maximilian Wildt, seit Anfang Juli Geschäftsführer am Klagenfurt Airport, betont: „Wir freuen uns über das bewiesene Vertrauen von Austrian in den Flughafen, den Kärntner Markt und das Incoming-Potenzial unseres Einzugsgebietes. Neben Sicherung und Ausbau der für uns enorm wichtigen Hub-Anbindung nach Wien ist es natürlich auch unser erklärtes Ziel, Klagenfurt im nächsten Schritt ganzjährig direkt an Hamburg und weitere Destinationen anzubinden.“

AUA Flüge ab Klagenfurt

Auch Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines zeigt sich erfreut über die neue Strecke und sagt: „Die Einführung einer direkten Flugverbindung von Klagenfurt nach Hamburg in unserem Streckennetz stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Flughafen Klagenfurt dar. Sowohl deutsche als auch österreichische Reisende können von diesen Flügen profitieren, sei es für die Erkundung der Stadt Hamburg oder für einen Urlaub in den Kärntner Bergen. Wir freuen uns, unser Streckennetz mit dieser attraktiven Verbindung zu erweitern und unseren Gästen ein noch breiteres Reiseerlebnis zu ermöglichen.“

Austrian Airlines bindet Klagenfurt derzeit mit 13 wöchentlichen Direktflügen ganzjährig an den Hub Wien an, in den Wintermonaten sind es 9 bzw. 7 wöchentliche Flüge, ab März 2024 wieder 13 Flüge pro Woche. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind Ziele in ganz Europa und weltweit an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden.

Die neue Strecke zwischen Klagenfurt und Hamburg wird im kommenden Winterflugplan von 13. Jänner bis einschließlich 2. März 2024 jeweils am Samstag mit einer Embraer 195 (120 Sitzplätze) bedient.

Tickets stehen ab sofort zur Buchung bereit.

Weitere Verbindungen ab Klagenfurt

Im Winterflugplan 2023/24 wird neben Wien und Hamburg mit Austrian auch London-Stansted mit zwei wöchentlichen bzw. in den Weihnachtsferien drei wöchentlichen Non-Stop-Flügen mit Ryanair ab dem Klagenfurt Airport angeflogen. (red)