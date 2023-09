TUI bietet Flug only Pep-Offer für Tunesien

Agents, die eine Auszeit vom Alltag benötigen und den Sommer im Oktober verlängern möchten, finden in Monastir ideale Voraussetzungen. So bietet die beliebte Urlaubsregionen neben langen Sandstränden, kinderfreundlichen Einrichtungen und Golfplätzen auch zahlreiche kulturelle Highlights und Sehenswürdigkeiten. Und TUI bietet ihnen dafür das passende PEP-Offer: so geht es im Oktober bereits ab 129 EUR von Wien nach Tunesien. Buchbar ist das Angebot ab sofort bis 20. September für eine Aufenthaltsdauer von sieben Tagen.

Details zum Flug only-PEP

Der Flugpreis ab 129 EUR ist gültig für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre. Buchungsanfragen gehen schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Ab/ bis: Wien - Monastir

Wien - Monastir Reisezeitraum: 1.10. - 22.10.2023 (letzter Hinflug)

1.10. - 22.10.2023 (letzter Hinflug) Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: Sonntag: OS 2301 06:05 – 07:30 Rückflug: Sonntag: OS 2302 08:20 – 11:50 Aufenthaltsdauer: 7 Tage

7 Tage Preis: ab 129 EUR p.P.

Über TUI stehen derzeit über 65 Hotels in und rund um Monastir, darunter etwa das TUI Suneo Royal Kenz für preisbewusste Reisende, das AQI Skanes Family Resort oder das TUI Blue Scheherazade, für einen entspannten Badeaufenthalt und Erholungsurlaub zur Verfügung. (red)