Rhomberg stellt Island-Angebote für den Winter vor

„In Island entfaltet der Winter seinen ganz besonderen Charme“, erläutert Marco Wohlfahrt, Geschäftsführer des Vorarlberger Reiseveranstalters, der vor allem als Korsika-Experte bekannt ist. "Wenn schon Winter - dann aber richtig", ist demnach das Motto - mit knackigen Temperaturen, gefrorenen Wasserfällen und als besonderes Highlight schimmernde Nordlichtern. Und das können Reisende bereits in diesem Winter erleben, denn der Insel-Experte hat noch Plätze frei.

Island-Touren und Rundreisen

Auf Island bietet Rhomberg drei individuelle Mietwagenrundreisen und drei geführte Touren. So geht es bei der elftägigen Variante „Faszination Island“ (ab 3.000 EUR mit Flug) einmal rund um die Insel.

Zu den isländischen Highlights zählt neben den Nordlichtern vor allem auch ein Bad in einem "Hot Pot" - also einer warmen Quelle. Weltberühmt ist die Blaue Lagune auf der Halbinsel Reykjanes bei Islands Hauptstadt Reykjavik.

Direktflüge mit Icelandair gibt es ab Wien, München und Zürich.

Weitere Informationen unter: www.rhomberg-reisen.com (red)