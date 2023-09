Washington, DC: Fast 22 Mio. Besucher 2022

Destination DC (DDC), die Destinationsmarketing-Organisation für Washington, DC, hat die Besucherzahlen für 2022 veröffentlicht. Demnach reisten im vergangen Jahr 21,9 Mio. Gäste in die US-Hauptstadt - rund 14,6% mehr als noch im Jahr 2021 (plus 2,8 Mio. Besucher). Vor der Pandemie (2019) begrüßte DC rund 24,8 Mio. Gäste.

Details zu den Besucherzahlen

1,2 Mio. Besucher reisten 2022 aus dem Ausland nach Washington, DC. Das sind 279% mehr als im Vorjahr. Besonders erfreulich entwickelte sich die Nachfrage aus Deutschland, das sich nach Großbritannien als zweitwichtigster internationaler Quellmarkt positionierte, vor Kanada und Indien.

Durch gezielte Akquisen im Kongress- und Eventbereich sowie Vertriebs- und Werbekampagnen will DDC den Positivtrend nun noch weiter fortsetzen. Startschuss für die neue Kampagne unter dem Motto „There's Only One DC" ist der 1. November 2023.

Hoteleröffnungen, Attraktionen & Events

Mit 19 in Planung befindlichen Hotels erlebt das lokale Gastgewerbe aktuell eine Renaissance. Damit stehen BesucherInnen der US-Hauptstadt bald mehr als 3.500 zusätzliche Zimmer zur Verfügung.

Für volle Belegungen sorgen dabei auch zahlreiche Großveranstaltungen, wie das DC JazzFest Anfang September, die Theaterwoche oder das World Culture Festival Anfang Oktober. In diesem Herbst wird zudem das National Museum of Women in the Arts nach mehrjähriger Renovierung wiedereröffnet.

Mehr Infos:

Die Hauptstadt Washington, DC sowie die beiden angrenzenden Bundesstaaten Maryland und Virginia gehören zur Capital Region USA. Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden. Eine elektronische Version steht unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung. (red)