Air France: Ikonische Ausstellung zum 90 Jahre-Jubiläum

Am 7. Oktober 2023 feiert Air France ihr 90-jähriges Bestehen - und sich zu diesem Anlass etwas Besonderes einfallen lassen. So hat das Unternehmen Xavier Ronze, Leiter des Kostümdesigns des Pariser Opernballetts, engagiert eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern zu entwerfen, die die Geschichte des Unternehmens verkörpern. Zu sehen sind die daraus entstandenen Kreationen vom 28. September bis 10. Oktober 2023 im Rahmen einer Ausstellung in den Galeries Lafayette Paris Haussmann.

90 Jahre Air France

Entstanden aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, der Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und Aéropostale, wurde Air France am 7. Oktober 1933 offiziell gegründet. Heute bietet Air France seinen Kunden fast 1.000 tägliche Flüge zu 200 Zielen mit einer Flotte von mehr als 240 Flugzeugen.

"Im Jahr 2023 feiert Air France 90 Jahre Eleganz. 90 Jahre Technologie, Innovation und Komfort an Bord seiner Flugzeuge. 90 Jahre Reisen, gutes Essen, Design, Haute Couture, Kunst und Architektur", so die Airline in ihrer Aussendung.

Um die "90 Jahre Eleganz" zu verkörpern stellt Air France schon bald eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern vor, die die verschiedenen Markenzeichen der Fluggesellschaft interpretieren - Flugzeuge und Technologie; Uniformen und Mode; seine ikonischen Plakate, die sein umfangreiches Netzwerk bewerben; Feines Speise- und Tafelgeschirr; Design und Architektur. Entworfen wurden die originellen Kleider dabei von Xavier Ronze, Leiter des Kostümdesigns am Pariser Opernballett, der ikonische Artikel der Airline als Interpretation heranzog.

Air France in den Galeries Lafayette

Die originelle Kleiderkollektion wird neben einer Auswahl an Vintage-Utensilien und dem besten aktuellen Angebot der Fluggesellschaft vom 28. September bis 10. Oktober 2023 in den zwölf Schaufenstern der berühmten Galeries Lafayette, im Herzen von Paris, zu sehen sein.

Darüber hinaus eröffnet das Unternehmen im Inneren des Ladens einen Pop-up-Stores mit einer Reihe von Artikeln, die speziell für dieses Jubiläum kreiert oder neu aufgelegt wurden. Darunter eine Reihe limitierterer Modelle alter und neuer Flugzeuge sowie eine Sammlung von Komfortsets, Postkarten, Gepäckanhängern und Notizbüchern mit dem 90-Jahre-Schriftzug. Das Unternehmen bringt außerdem gefragte Artikel wie seine berühmte Vintage-Reisetasche und ikonische Poster neu auf den Markt. Eine Auswahl an Artikeln ist auch auf unserer Website www.airfranceshopping.com erhältlich.

Weitere Details unter: www.airfrance.com (red)