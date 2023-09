VIVA Cruises inkludiert Bahnanreise bei Kreuzfahrten im November

Diese sind „Rhein Momente“, „Rhein Adventszauber“ und „Adventsreisen Kurs Niederlande“ mit der VIVA Moments, „Metropolen Hopping“ mit der VIVA One, die „Main- und Rhein Highlights“ der VIVA Tiara sowie für die „Donau Highlights“ mit der VIVA Two. Auch bei allen Neubuchungen einer Reise mit der Swiss Ruby im Jahr 2023, die bis zum 18. September 2023 getätigt werden, gibt es die An- und Abreise mit der Bahn ebenfalls dazu.

Spezialitäten aus der Schweiz

An Bord der VIVA Moments dürfen sich Gäste im November zudem auf ein kulinarisches Highlight freuen. Während der Reise „Rhein Momente“ ab/bis Basel mit Stopps in Straßburg, Speyer, Frankfurt und Breisach und der Reise „Rhein Adventszauber“ von Basel nach Düsseldorf verwandelt sich das VIVA’s Bistro in das VIVA’s Stübli und bietet Schweizer Spezialitäten. Dazu gehören Käsefondue, original Älplermagronen, traditionelles Zürcher Geschnetzeltes sowie erlesene Weine aus der Schweiz. (red)