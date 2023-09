Hurtigruten Expeditions: Neue Verkaufsaktion im September

Hurtigruten Expeditions startet ein neues Promotionsangebot für Reisebüros: So profitieren Expedienten bei Buchungen im September 2023 von einer Zusatzprovision von 5% für Reisen im Jahr 2023 sowie für die Antarktis Expeditionen und Reisen mit MS Maud mit Abfahrt bis 31. März 2024. Buchungen für weitere Reisen im Jahr 2024 erhalten 3% Zusatzprovision.

Darüber hinaus haben Agents im Rahmen der Aktion die Chance, selbst an einer Expeditions-Seereise teilzunehmen. Hierfür stellt die Reederei fünf Reisen bereit, die unter allen entsprechenden Buchungen verlost werden.

Details zu den Teilnahmebedingungen

Die Zusatzprovision gilt für alle Hurtigruten Expeditions-Buchungen, die im September 2023 für Reisen in den Jahren 2023 und 2024 getätigt werden. Für eine einfache Bearbeitung senden Reisebüros nach Ablauf des Buchungszeitraums, spätestens bis 15. Oktober 2023, die gesammelten Buchungen, inklusive Agenturnummer, Agenturname, Postleitzahl, Buchungsnummer und Reisepreis, per E-Mail an vertrieb.expeditions@hurtigruten.com.

Alle entsprechenden Buchungen sichern sich die Chance auf eine von fünf Expeditions-Seereisen, die noch in diesem, oder Anfang nächsten Jahres stattfinden. Für die Teilnahme muss der entsprechenden Buchung der Name des Expedienten bzw. der Expedientin zugeordnet werden. Die Chance auf eine Reise erhöht sich mit der Anzahl der getätigten Buchungen.

Highlights der Seereisen-Saison 2023/24

Die Provisionen sind für Buchungen aller Hurtigruten Expeditions Destinationen gültig. Eine Auswahl besonderer Highlights der Saison:

Ganzjährig können Abenteuersuchende mit dem Expeditionsschiff MS Santa Cruz II die Galapagos-Inseln erkunden. Der Archipel im pazifischen Ozean gilt als Naturparadies und beheimatet eine beeindruckende Vielfalt an Tieren und Pflanzen - darunter Land- und Meeresleguane, Riesenschildkröten oder Galapagos-Pinguinen.

Die Hurtigruten Expedition zur Polarwüste führen in den Sommermonate der Antarktis (Oktober bis März) durch die Drake-Passage an die Nordspitze der antarktischen Halbinsel. Interessierte können hier zwischen unterschiedlichen Seerouten, wie beispielsweise zu den Falkland-Inseln, Chile oder Südgeorgien wählen.

Außergewöhnliche Reiseerlebnisse im Jahr 2024 halten die Expeditionen in die Arktis bereit. Reisende haben bei dem vielfältigen Angebot an Expeditions-Seereisen beispielsweise die Möglichkeit die vulkanischen Landschaft Islands, die Westküste Grönlands, Spitzbergen oder eine Fahrt durch die Nordwest-Passage zu erleben.

Weitere Informationen über Hurtigruten Expeditions unter: www.hurtigruten.de (red)