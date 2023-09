Das Hochzeitsfestival „Luft & Liebe“ beginnt heuer am 3. September 2023 in Hall und macht dann im Herbst und Winter unter anderem noch in Graz, Wien, Dornbirn und Salzburg halt. TUI ist heuer offizieller Partner des Hochzeitsfestivals und möchte Hochzeitspaare dabei unterstützen, mithilfe von persönlicher Beratung, Honeymoon-Specials und Insidertipps das optimale Angebot für ihre Flitterwochen zu finden.

Individuelle Beratung für Honeymooner

Viele Brautpaare suchen für ihre Flitterwochen gezielt nach Reisezielen, die mit einer traumhaften Kulisse, endlosen Stränden sowie einem romantischen Sonnenuntergang überzeugen. Besonders beliebte Destinationen bei Honeymoonern sind exotische Traumreiseziele wie die Malediven, Mauritius, die Seychellen und Thailand.

Mit den optionalen Honeymoon-Specials von TUI können Frischvermählte bei ihrer Hochzeitsreise von zahlreichen Extras profitieren, wie etwa einer Flasche Champagner zur Begrüßung, Frühstück im Bett sowie Spa-Anwendungen.

Auf Wunsch können sich Paare auch für eine Suite mit eigenem Pool im Zimmer, ein Candle-Light-Dinner am Strand oder ein unvergessliches Erlebnis entscheiden, wie etwa gemeinsam einen Baum für die Ewigkeit zu pflanzen oder eine Korallenpatenschaft zu übernehmen.

TUI Top 3 Honeymoon Destinationen mit bestgebuchten Hotels:

Mauritius : Four Seasons Resort Mauritius at Anahita Seychellen: Constance Ephelia Seychelles M aledive : Milaidhoo Island

Weitere Informationen unter: www.tui.at/pauschalreisen/flitterwochen (red)