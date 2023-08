Erstes Wyndham Grand in Polen

Das Wyndham Grand Krakow Old Town befindet sich mit seinen 60 Zimmern in einem beeindruckenden historischen Stadthaus im Herzen der Krakauer Altstadt - nur 13km vom Flughafen Krakau und nur einen Kilometer vom Hauptbahnhof Krakau entfernt. Beliebte Sehenswürdigkeiten wie die Tuchhalle, der Marktplatz oder die Marienkirche sind in nur wenigen Fußminuten zu erreichen. Das Hotel wird von der Dobry Hotel Group, einem führenden Hotelmanagement-Unternehmen in Polen mit jahrzehntelanger Erfahrung, betrieben.

Wachstum in Polen

Mit der Eröffnung des Wyndham Grand Krakow Old Town erweitert die Franchisegruppe sein Portfolio in Polen auf acht Hotels, die unter anderem in Warschau, Lodz, Breslau und Krakau zu Übernachtungen einladen.

Die Dobry Hotel Group ist seit fast 20 Jahren in Polen tätig. Als Experte im Management von Hotel- und Gastronomiebetrieben umfasst ihr Portfolio derzeit 20 Hotels in attraktiven touristischen und geschäftlichen Regionen und Städten Polens, wie Jastarnia, Mikolajki, Poznan, Breslau, Warschau, Krakau und Zakopane.

„Die Eröffnung des Wyndham Grand Krakow Old Town unterstreicht unsere Präsenz in Polen und unsere Expansionspläne vor Ort. Die Dobry Hotel Group ist einer der besten Hotelbetreiber des Landes und teilt unsere Wachstumsvision. Damit sind sie der ideale Partner, um die Marke Wyndham Grand nach Polen zu bringen“, sagt Dimitris Manikis, President Europe, Middle East, Eurasia and Africa, Wyndham Hotels & Resorts.

Daniel Łukaszewicz, Managing Director der Dobry Hotel Group, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, das erste Wyndham Grand in Polen mit der Unterstützung des weltweit größten Hotel-Franchisegebers zu eröffnen. Die Gäste des Wyndham Grand Krakow Old Town werden in der ehemaligen königlichen Hauptstadt auf eine spektakuläre Renaissance-Architektur und ein wunderschönes mittelalterliches Stadtzentrum stoßen. Wir freuen uns darauf, Geschäfts- und Freizeitreisende aus der ganzen Welt für unvergessliche Aufenthalte und Erlebnisse begrüßen zu dürfen.“ (red)