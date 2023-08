Silversea stellt Silver Nova in Video-Rundgang vor

Die Silver Nova hat mit der Jungfernfahrt am 14. August 2023 offiziell ihre erste Saison begonnen und segelt nun durch das Mittelmeer, bevor sie im November in die Karibik und nach Südamerika aufbricht. Am 4. Jänner 2024 wird sich das Schiff dann auf die 71-tägige Grand Voyage South America begeben und 38 Ziele in 18 Ländern besuchen.

An Bord der Silver Nova

Um Interessierten einen ersten Einblick zu bieten nimmt Barbara Muckermann, Präsidentin von Silversea, sie in dem kürzlich veröffentlichten Vorstellungsvideo mit auf eine Führung durch alle Bereiche des Schiffes:

Nähere Infos zur Silver Nova

Das 243m lange und 30m breite Schiff Kreuzfahrtschiff gehört dank innovativem Treibstoffkonzept aktuell zu den umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffen der Welt und bietet insgesamt 728 Passagiere Platz.

Neben dem neuen ausgeklügelten Antriebssystem stellt auch die Bauart des Schiffes eine Neuheit dar: So erhalten die Schiffe der Nova-Klasse erstmals bei Silversea ein horizontales Layout und ein innovatives asymmetrisches Design, mit öffentlichen Räumen und Suiten, die sich über die gesamte Länge des Schiffes erstrecken. Durch die "noch nie dagewesene offene Gestaltung des Schiffes" sollen Gästen die gesamte Reise mit Blick auf das Wasser und die Destinationen noch intensiver erleben können. (red)