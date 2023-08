Belgian Beer World eröffnet in Brüssel

So eröffnet mit einem Festwochenende vom 8. bis 10. September Belgian Beer World, das weltweit größte interaktive BesucherInnenzentrum rund um belgisches Bier und Brauereikunst. Die Kulisse für die neue Attraktion ist faszinierend: Mitten in Brüssel, in der aufwändig restaurierten ehemaligen Belgischen Börse, erwartet die BesucherInnen ein spektakulärer Ausflug in die Geschichte des Bieres mit vielen spannenden historischen Einblicken und Anekdoten. Das neue BesucherInnenzentrum spricht dabei alle Sinne an: Mit Hilfe modernster Technik schlüpfen Gäste in die Rolle eines Bierbrauers, tauchen ein in eine Welt unterschiedlicher Aromen und kreieren ihr eigenes Bier.

Bier-Tasting mit Ausblick

Als Highlight wartet am Ende in der Skybar auf dem Dach ein Bier-Tasting mit atemberaubendem Blick über Brüssel. Zum Erlebniscenter, das über 100 belgische Brauereien gemeinsam realisiert haben, gehört selbstverständlich auch ein Shop mit thematisch passenden Souvenirs und einer herausragenden Auswahl belgischer Biersorten. (red)