Aviareps wird GSA von Azerbaijan Airlines in Europa und den VAE

Aviareps, weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Tourismus, Luftfahrt und Gastgewerbe mit 67 Niederlassungen in 61 Ländern, wird die Fluggesellschaft mit einem umfassenden Angebot an Verkaufs- und Ticketing-Services in Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen. Azerbaijan Airlines, auch AZAL, ist die nationale Fluggesellschaft von Aserbaidschan und wurde 1992 als erste nationale Fluggesellschaft des Landes nach dessen Unabhängigkeit gegründet.

Moderne Flotte

Von ihrem Drehkreuz in Baku aus bietet Azerbaijan Airlines Verbindungen zu 72 Zielen in Europa, Asien und Nordamerika an. Die Fluggesellschaft betreibt derzeit eine moderne Flotte von 26 Airbus- und Boeing-Flugzeugen, darunter drei Airbus A320neo und eine Boeing 787-8 Dreamliner.

Als General Sales Agent für Azerbaijan Airlines werde AVIAREPS sein umfangreiches globales Netzwerk und seine Erfahrung in der Vertretung von Fluggesellschaften nutzen, um die Präsenz der Airline in den wichtigsten Märkten zu stärken. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die Position von Azerbaijan Airlines als wichtigen Akteur in der Luftfahrtindustrie weiterhin auszubauen und somit neue Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen, so die Unternehmen in einer Aussendung. (red)