Anex Gruppe bietet Selectum-Famtrip

Selectum ist eine renommierte, internationale Hotelkette, die zur Anex Tourismus Group (ATG) in Antalya gehört. Acht Hotels des Hotelbrands werden allein in der Türkei auf dem deutschsprachigen Markt angeboten. Um interessierten Reiseprofis alle Besonderheiten und Vorzüge der Marke live vorzustellen, veranstaltet die Anex Gruppe Anfang Oktober einen spezialisierten Famtrip.

Selectum-Hotels in der Türkei

Unter dem Selectum-Dach befinden sich Konzepte für unterschiedlichste Urlaubswünsche: für Familien, Gäste mit sehr gehobenen Ansprüchen und Reisende, die einen adults only-Urlaub ohne Kinder bevorzugen. An der Türkischen Riviera sind dies unter anderem die für ihren guten Service bekannten Familienhotels Selectum Family Side, Selectum Family Comfort Side und Selectum Family Resort Belek sowie das Erwachsenen-Hotel Selectum For Two in Side. Das gehobene 5-Sterne-Selectum Family Resort beispielsweise liegt direkt am Strand des Ferienortes Belek und punktet unter anderem mit einer weitläufigen Pool-Landschaft, einem Rutschenpark, All Inclusive-Buffets, vier À-La-Carte Restaurants sowie einem umfangreichen Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Eines der beliebtesten Selectum-Häuser auf dem deutschen Markt ist das luxuriöse Flaggschiff der Gruppe, das 5-Sterne-Selectum Luxury Resort in Belek, das eine Weiterempfehlungsrate von 92% aufweist.

Teilnahme am Famtrip

Der Anmeldeschluss für die Inforeise "Selectum Special" von 5.- 9. Oktober 2023, ist der 29. August 2023.

Anmelden können sich Reisebüros über den Link im kürzlich versendeten Anex-Newsletter, mit dem zur Reise eingeladen wurde. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 EUR p.P. im halben Doppelzimmer und 399 EUR pro Person bei Belegung eines Einzelzimmers. (red)