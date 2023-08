Belvilla-Analyse der Sommersaison in Österreich

Belvilla by OYO, eine der führenden Plattformen für die Vermietung von Ferienhäusern in Europa, bietet interessante Einblicke in die Reisestimmung und Buchungstrends für die laufende Sommersaison in Österreich, die sich von Juni bis August erstreckt.

Trends der Sommersaison in Österreich

Bei den Gesamtbuchungen, die Belvilla by OYO in Österreich in diesem Sommer verzeichnet, liegen die deutschen Nachbarn mit 41% der Buchungen an der Spitze, gefolgt von den Niederlanden mit 18%.

Frühere Buchung - längere Aufenthalte

Ein besonders erfreuliches Ergebnis für die Branche: nach drei Jahre COVID-bedingter Unsicherheiten, zeigten sich Reisende in diesem Jahr wieder zuversichtlicher was ihre Sommerpläne anbelangt. So waren von allen für den Sommer eingegangenen Buchungen satte 89% Vorausbuchungen - ein deutlicher Anstieg von 78% gegenüber letztem Jahr. Darüber hinaus entschieden sich UrlauberInnen in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 für längere Aufenthalte. Laut den Sommerbuchungen von Belvilla by OYO ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer so von 5 auf 8 Tage gestiegen.

Tirol & Dänemark an der Spitze

Laut den von Belvilla by OYO veröffentlichten Daten ist in Österreich in diesem Sommer Tirol die beliebteste Destination, gefolgt von Salzburg und Kärnten. Unter den internationalen Reisezielen war Dänemark das beliebteste Reiseziel der österreichischen Belvilla Gäste, gefolgt von Italien, Kroatien und Deutschland.

Trend: Urlaub mit dem Haustier

Mit 43% sind traditionelle Ferienhäuser in diesem Sommer die beliebteste Unterkunft, gefolgt von Appartements und Chalets mit 33% bzw. 9%.

Ein besonders interessantes Ergebnis für die Plattform: Auf haustierfreundliche Unterkünfte entfallen 38% der gesamten Sommerbuchungen 2023, was einen Anstieg von 31% im Vergleich zum Jahr 2022 ist. Dieser Anstieg deutet auf einen wachsenden Trend unter den Reisenden hin, ihre Haustiere mit in den Urlaub zu nehmen.

