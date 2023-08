Interhome: Vielfältiges Angebot an Ferienunterkünften für Silvester

Bei der Frage, was einen perfekten Jahreswechsel ausmacht, scheiden sich die Geister: Die einen verbringen Silvester gerne nur mit ihrem Lieblingsmenschen, abgeschieden und in trauter Zweisamkeit. Für andere gehören gemeinsame Stunden mit der ganzen Familie inklusive Haustier zu einem gelungenen Jahresausklang. Und wiederum andere nutzen die Feiertage, um eine neue Metropole zu entdecken. Interhome, der Spezialist für Ferienhäuser und -wohnungen, stellt ein paar seiner Unterkünfte, die sich beispielsweise ideal für den Jahreswechsel eignen, vor.

Schweiz: Gemütliches Ambiente für Familien

Das hochwertig ausgestattete Ferienchalet Voltaire im Schweizer Kanton Wallis bietet bis zu sechs Personen mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und gemütlichem Schwedenofen Komfort auf 140m2. Vom Kinderhochstuhl bis zum Tischkicker steht in der großzügigen Unterkunft alles bereit, was es für den perfekten Familienurlaub braucht. Und wer noch unschlüssig ist, was es an Silvester zu Essen geben soll: Im Chalet gibt es sowohl einen Raclette-Ofen als auch zwei Fondue-Sets.

Interhome-Tipp: Das 5-Sterne Ferienhaus „Voltaire“ für bis zu 6 Personen in Ovronnaz, Wallis, ist für sieben Nächte vom 30.12.2023 bis 06.01.2024, ab 3.709 EUR buchbar. Objekt-Nr. CH1912.712.1

Österreich: Rückzugsort für Zwei

In der Panorama Lodge in Tirol können Paare die Silvesternacht in trauter Zweisamkeit und mit einer Aussicht der Extraklasse verbringen. Denn die umlaufende Fensterfront des Ferienhauses bietet eine fantastische Aussicht auf das Bergpanorama. Im Inneren überzeugt das 20m2 große Studio mit Natursteinböden, elegante Möblierung und minimalistischem Farbkonzept sowie großzügiger Terrasse für das mitternächtliche Anstoßen unterm Sternenhimmel. Wen es dann am 1. Jänner in die frische Luft zieht, der findet in Imst und Umgebung viele Ausflugsziele: vom bekannten Aqua Dom in Längenfeld über beliebte Skigebiete bis zu Winterwanderwegen mit Almhütten zum gemütlichen Einkehren.

Interhome-Tipp: Das 4-Sterne Ferienhaus „Panorama Lodge" für bis zu 2 Personen in Imst, Tirol, ist für sieben Nächte vom 30.12.2023 bis 06.01.2024 ab 1.602 EUR buchbar. Objekt-Nr. AT6460.500.1

Italien: Mit Freunden ans Meer

Hell und freundlich präsentiert sich die Ferienwohnung Vista Mare in der Nähe des Ortes Ventimiglia an der ligurischen Riviera - nur 50m vom Meer entfernt. In der 70m2 großen Ferienunterkunft haben bis zu vier Personen Platz – beispielsweise ideal für eine kleine Freundesgruppe. Diesen steht in der Unterkunft neben einer voll ausgestatteten Wohnküche inklusive gemütlichem Wohnbereich auch der Park des Landsitzes zur Verfügung. Wem der Ort Ventimiglia zu wenig bietet, ist in ca 40 Autominuten in San Remo, wo immer was los ist und es auch über Silvester jede Menge Veranstaltungen gibt.

Interhome-Tipp: Die 3-Sterne Ferienwohnung „Vista Mare" für bis zu 4 Personen in Ventimiglia, Ligurien, ist für sieben Nächte vom 30.12.2023 bis 06.01.2024 ab 879 EUR buchbar. Objekt-Nr. IT1710.638.1

Weitere Angebote & Infos unter: www.interhome.group (red)