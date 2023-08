AIDA behält Provisionsmodell 2023/24 bei

Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales bei AIDA Cruises, erklärt: „Die Nachfrage nach Kreuzfahrten hat sich äußert positiv entwickelt. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr wieder an die Passagierzahlen von 2019 anknüpfen. Das bedeutet für unsere Vertriebspartner größere Chancen auf höhere Provisionen. Wir bieten damit die besten Voraussetzungen, um mit AIDA die nächsthöhere Umsatz- und Provisionsstufe zu erreichen.“

Das transparente, leicht verständliche und partnerschaftliche Modell basiere auf fünf AIDA Umsatzklassen-Decks. Die Einstufung in die jeweilige Klasse erfolgt auf Basis des Gesamtumsatzes 2022/23 ohne Rückstufungsrisiken und sehr guten Steigerungschancen.

12% ab der ersten Buchung

So erhalten alle Partner bereits ab der ersten Buchung 12% Provision auf den AIDA PREMIUM Tarif auf die Cruise und 10% auf den Flug. Umsatzstarke Agenturen können sogar bis zu 16% Provision erhalten.

Der All-Inclusive-Zusatzumsatz über die Tarife PREMIUM ALL INCLUSIVE und VARIO ALL INCLUSIVE wird ebenfalls verprovisioniert. Auf den Stornoumsatz Cruise gibt es 10% Stornoprovision.

Auch im Geschäftsjahr 2023/24 wird es keine Mindestumsatzregelung geben und es werden keine Rückforderungen bei rückläufigen Umsätzen erhoben.

Das neue Provisionsmodell gilt für alle AIDA Agenturen mit gültigem Agenturvertrag und Einzelplatzbuchungen ab/bis Hafen mit Abreise im Zeitraum 01.11.2023 bis 31.10.2024.

Weitere Angebote & Aktionen

Darüber hinaus bietet AIDA den Reisebüropartnern umfassende Trainingsangebote im EXPInet und auf den begehrten EXPIsessions an Bord der AIDA Flotte an sowie Verkaufsaktionen zur Umsatzsteigerung, wie der anstehende AIDA Superseptember 2023. (red)