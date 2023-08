FTI: PEP-Angebote für das Sultanat Oman

schon ab 599 EUR p. P. in

Zur Auswahl stehen dabei das 4-Sterne+ Juweira Boutique Hotel im Hawana-Yachthafen, die beiden auf Wellness und Genuss spezialisierten 5-Sterne Resorts Alila Hinu Bay und das Al Baleed Resort by Ananatara sowie - im Rahmen eines Roulettes - die 5-Sterne Häuser Crowne Plaza Resort Salalah, das Fanar Hotel & Residences und das Salalah Rotana Resort.

Die Angebote gelten ab sofort bis 22. August 2023 und je nach Verfügbarkeit. Mögliche Reisetermine liegen zwischen dem 30. September 2024 und dem 1. Mai 2024 - los kann es dabei immer mittwochs oder samstags gehen. Im Paket sind neben dem Flug auch die Transfers und eine Woche in Viereinhalb- bis Fünf-Sterne-Hotels mit Verpflegung enthalten.

Ausflugsangebote zum Sonderpreis

Um die Region weiter erkunden zu können, bietet FTI zudem optional zwei ermäßigte Ausflüge an: Die Halbtages-„Salalah City Tour“ ist ab 35 EUR p.P. buchbar und beinhaltet einen Besuch der Sultan-Qaboos-Moschee, des Weihrauch-Souks und den üppigen Obstplantagen rund um die Stadt. Der Ganztagesausflug „Salalah Ost und West“ erkundet das Hinterland, mehrere Bilderbuch-Strände sowie antike Ruinen und ist ab 65 EUR p.P. buchbar.

Details zu den Paketen

Im stark limitierten PEP-Angebot enthalten sind neben dem Direktflug ab München via Muscat nach Salalah mit Salam Air auch sechs Übernachtungen im Doppelzimmer in einem der sechs Hotels in Salalah.

Während im Juweira Boutique Hotel (ab 599 EUR) und im Alila Hinu Bay (ab 1.149 EUR) jeweils das Frühstück inklusive ist und gegen Aufpreis auf Halbpension aufgestockt werden kann, ist beim Roulette zum PEP-Preis von 699 EUR bereits All-Inclusive-Verpflegung inkludiert. Das Al Baleed Resort by Anantara gibt es zum PEP-Preis von 1.499 EUR mit Halbpension. Eine Begleitperson kann für einen pauschalen Aufschlag von 100 EUR mitreisen.

Teilnahmeberechtigt sind alle festangestellten ReisebüromitarbeiterInnen mit gültigem Agenturvertrag und eigener Orange Experts Club Nummer.

Weitere Informationen und die genauen Bedingungen unter: www.ftigroup-service.at/mein-expi-bereich/peps/peps/pep-salalah (red)