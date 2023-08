FH Graz: SunExpress bietet ab April 2024 wieder Antalya-Flüge

Der Flughafen Graz freut sich verkünden zu können, dass das von Skytrax als „Best Leisure Airline in Europe“ ausgezeichnete Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, wieder an den Flughafen Graz zurückkehren wird. So wird die Airline ab April 2024 jeweils dienstags, donnerstags und samstags vom Süden Österreichs direkt an die Türkische Riviera fliegen. Während der Sommerferien wird sonntags sogar eine vierte Verbindung zur Verfügung stehen.

Ab April direkt an die Türkische Riviera

„Mit der Wiederaufnahme von Graz in unser Streckennetz bieten wir eine attraktive Möglichkeit für ÖsterreicherInnen, die Türkei zu erkunden“, erklärt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress, und ergänzt: „Neben dem Standort Wien eröffnet die Erweiterung in Graz auch den Menschen in der Steiermark und in Kärnten Zugang zu türkischen Sehenswürdigkeiten und der spannenden Kultur des Landes. Wir freuen uns sehr, die Alpenrepublik und den Strand einander hiermit wieder ein Stück näher bringen zu können.“

„Antalya zählt zu den beliebtesten Reisezielen unserer Fluggäste. Durch die Streckenaufnahme ab Anfang April können unsere KundInnen noch früher als bisher Sonne, Strand und Meer genießen“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz.

Weitere Informationen unter: www.sunexpress.com (red)