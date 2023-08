FH Wien: Neuer Werbepartner auf Fluggastbrücken

Seit kurzem sind auf allen 20 Fluggastbrücken des Terminal 3 sowohl außen als auch innen Werbemotive der Vienna Insurance Group (VIG) zu sehen. Damit bringt die VIG ihre Markenbotschaft auf rund 2.000 m² an großflächigen Werbeflächen unmittelbar an ihre Zielgruppe.

Präsenz am Flughafen Wien

„Der Wiener Flughafen nimmt seit Jahrzehnten eine wichtige Funktion als Drehscheibe für die CEE-Region ein, jene Region, die die Vienna Insurance Group als ihren Kernmarkt mit ihren mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern definiert hat. Wir sehen uns am Flughafen, den viele unserer Kunden und Partner frequentieren, mit unserer werblichen Präsenz und Botschaft, beschützt von der Nummer 1 in Zentral- und Osteuropa’ optimal positioniert,“ erklärt Wolfgang Haas, Leiter Kommunikation & Marketing der Vienna Insurance Group. (red)