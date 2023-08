Australien: 3D-Attraktion erzählt Geschichte der Ureinwohner

Australien-Urlauber können sich auf ein neues 3D-Erlebnis mitten im tropischen Regenwald freuen. Das Daintree Discovery Centre in Tropical North Queensland hat erstmals ein Hologramm produzieren lassen, das im eigens dafür eröffneten Theater zu sehen ist.

3D-Hologramm mitten im Regenwald

Der indigene Guide Juan Walker gibt in dieser dreidimensionalen Projektion einen Einblick in seine Kultur und das Land seiner Vorfahren. Er erzählt über ihre spirituellen Traditionen und demonstriert die Verwendung von Regenwald-Pflanzen. „Juan stellt in seiner Sprache und auf Englisch die verschiedenen, meist nachtaktiven Tiere und ihre Bedeutung vor, von kulinarisch bis mystisch – und durch die Hologrammprojektion erscheinen sie so, als könne man sie berühren“, beschreibt Abi Ralph, Managerin des Daintree Discovery Centre, die neue 3D-Attraktion.

Das Daintree Discovery Centre

Neben der neuen Theaterproduktion können Besucher des Daintree Discovery Centre das gut erschlossene Regenwald-Gelände zu Fuß und auf eigene Faust erkunden. Ein Audio-Guide auf Deutsch, viele Beschilderungen und eine 68-seitige Broschüre informieren über die endemische Flora und Fauna.

Die Tier- & Pflanzenwelt entdeckt man dabei auf einem 125m langen Rainforest Skywalk sowie auf mehreren Rainforest Boardwalks – unter anderem auf dem „Bush Tucker Trail“ und im „Jurassic Forest“. Der „Cassowary Circuit“ wurde zuletzt erweitert und verläuft nun durch einen natürlichen Kasuar-Korridor. Zudem haben Gäste die Möglichkeit, vom 23m hohen Canopy Tower über die Baumwipfel zu blicken. „Mit allen Sinnen den Regenwald erleben – und das auf mehreren Ebenen“, macht Abi Ralph Lust auf einen Besuch im Daintree Discovery Centre.

Das Daintree Discovery Centre befindet sich auf der Cape Tribulation Road nördlich des Daintree River. Von Cairns sind es etwa 115km. Das Zentrum hat täglich von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt – inklusive Besuch des neuen Theaters – kostet 39 AUD (umgerechnet rund 23 EUR), Kinder zahlen die Hälfte.

Weitere Informationen unter: www.discoverthedaintree.com (red)