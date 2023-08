Slowenien: Wetterlage stabilisiert sich

Trotz Schäden an Straßen und Unterbrechungen im öffentlichen Verkehr, war der größte Teil des Landes nicht oder nur leicht betroffen und bleibt für Gäste und Besucher weiterhin geöffnet. Dazu zählen Ljubljana, Novo mesto, Maribor, die Küsten- und Karstregion, die alpinen Gebiete wie Bled, Woheiner See, Kranjska Gora und Kranj sowie Teile der Pannonischen Tiefebene in Podčetrtek, Rogaška Slatina und Ptuj.

Tagesaktuelle Informationen

Von Wanderungen in den slowenischen Bergen und Wassersportaktivitäten an Sloweniens Flüssen wird momentan abgeraten. Tagesaktuelle Informationen zu den betroffenen Regionen, Straßenbedingungen und öffentlichen Transportmitteln sowie allgemeine Hinweise finden Touristen auf der Webseite der Slowenischen Tourismuszentrale HIER (red)